Rio Claro tem deixado a sua marca mais uma vez no esporte e agora é o momento do paraciclismo. Na Europa, a dupla Bianca Garcia e Nicolle Wendy Borges – convocadas pela seleção brasileira, já participaram da 1ª etapa da Copa do Mundo (Itália) e hoje competem no International Paracycling Classics Ronde, na cidade de Bruges, Bélgica.

Na Itália as atletas competiram duas vezes: uma na sexta-feira (21) e outra no domingo (23). Na sexta a prova foi de contrarrelógio e elas ficaram na 13ª colocação; um resultado que foi considerado positivo porque no contexto dos países da América alcançaram o 2º lugar, ficando apenas atrás do Canadá. Já no domingo a prova foi de resistência e Bianca e Nicolle terminaram em 15º lugar (novamente, no contexto da América, em 2º lugar apenas atrás do Canadá).

Hoje elas tem um novo desafio e desta vez na Bélgica. Será o International Paracycling Classics Ronde, que acontece na cidade de Bruges. Essa é uma prova que não faz parte da Copa do Mundo mas é muito importante para o ranking internacional. Após essa prova as atletas irão permanecer na Bélgica para a 2ª etapa da Copa do Mundo.

Saiba mais

Bianca Garcia é rio-clarense e compete na categoria B (Tandem) para atletas com baixa visão e, para estas competições, a curitibana Nicolle Borges será a sua piloto. Esta é a primeira viagem internacional e competição das atletas no paraciclismo. O técnico da ABEC Rio Claro destaca o potencial de Bianca e os resultados expressivos em sua recente carreira: “A Bianca é uma revelação no paraciclismo brasileiro. Ela foi apresentada a nós por sua antiga treinadora de atletismo, modalidade em que competia antes do ciclismo, e desde então passou a integrar o projeto da ABEC, iniciando nas competições e já conquistando resultados expressivos”, comentou o treinador Walter Hohne Junior.