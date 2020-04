A Secretaria Municipal de Economia e Finanças da Prefeitura de Rio Claro agendou para o próximo dia 30 de abril a abertura dos envelopes das empresas que disputarão a licitação para operação do Aterro Sanitário do município. O edital foi publicado pela administração há alguns dias e prevê, para um ano de prestação do serviço, o pagamento do valor de R$ 12 milhões.

A proposta prevê também a renovação do contrato por até 60 meses. No primeiro ano da nova operação, há a consideração de se implantar a unidade de compostagem no Aterro. Atualmente o local é administrado pela Sustentare Saneamento. No ano passado, o Executivo chegou a publicar o edital, no entanto o suspendeu. O contrato com a empresa foi renovado por mais um período, se encerra neste mês e agora se requer nova licitação.

O novo edital prevê operação e manutenção do Aterro Sanitário para resíduos domiciliares e comerciais e operação, manutenção e implantação de nova vala para o Aterro de Resíduos Industriais; implantação de estação de tratamento de chorume, transporte e disposição final desse chorume para as ETEs existentes no município; análises laboratoriais do chorume, das águas subterrâneas e das águas superficiais; operação de armazenamento, controle do recebimento e tratamento de lâmpadas fluorescentes em barracão; operação de equipamento para trituração de podas e madeiras em geral; entre outros serviços.

Avaliação

No final do ano passado, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) classificou com nota 9,6, num total de 10, a estrutura do Aterro de Rio Claro em diversos quesitos, como as condições da balança, isolamento físico e visual, drenagem do chorume, dentre outros aspectos. A cada quatro meses e sem aviso prévio, a Cetesb faz a avaliação do IQR (Índice de Qualidade do Resíduo) dos aterros do estado. Os investimentos e melhorias feitos pela atual gestão no aterro foram determinantes para a avaliação de destaque.

Aterro

O aterro sanitário de Rio Claro recebe cerca de seis mil toneladas de resíduos por mês, sendo 80% de resíduo domiciliar e 20% industrial.