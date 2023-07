Evento será realizado neste final de semana em Rio Claro

Durante o Arraial Azul, que será realizado neste final de semana, as seis agremiações carnavalescas de Rio Claro disputarão o 1º Concurso de Quadrilhas Juninas. A primeira parte do concurso será na sexta-feira (21), com Gaviões da Fiel, UVA e Grasifs Voz do Morro, e o encerramento no domingo (23), com Embaixadores do Samba, A Casamba e Samuca.

“Esta é uma inovação que estamos incluindo no Arraial Azul, com a perspectiva de tornar o evento ainda mais atraente”, informa o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani.

Foto: Divulgação/PMRC

O Arraial Azul será realizado no Espaço Livre da Vila Martins, na Rua 3-A com a Avenida 46-A, e será iniciado sempre às 19h30. Na sexta-feira irá até 23h30; no sábado, até à meia noite; enquanto no domingo terminará às 23 horas.

O Arraial terá 31 barracas no setor gastronômico com amplo cardápio e várias atrações musicais. Na sexta-feira, Cléber Gonzaga; no sábado, Trio Bambuzal; e no domingo, Trio Tarrabufado. Outra atração do evento será a apresentação da Quadrilha Junina “Tia Bola” de São Vicente (SP), na noite de sábado.

O arraial terá também Feira de Artesanato, área kids e brincadeiras.