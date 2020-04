Ramon Rossi

A Prefeitura de Araras confirmou ao Jornal Cidade nesta quinta-feira (23) que todos os exames para diagnóstico de Covid-19 em pacientes de Araras, que foram encaminhados em março pela VE (Vigilância Epidemiológica) ao Instituto Adolfo Lutz, já retornaram com resultados – os últimos chegaram nesta quarta-feira (22).

No momento, apenas suspeitas mais recentes da doença, que tiveram material coletado para análise em hospitais da cidade, aguardam laudos laboratoriais para conclusão dos casos.

Segundo a VE, foram 17 exames encaminhados ao Adolfo Lutz, que atende toda a rede pública do Estado de São Paulo, entre os dias 4 e 29 de março. Todos vieram com resultado negativo para o novo coronavírus – entre eles, o óbito que aconteceu no dia 24 de março e estava sob investigação da Secretaria Municipal de Saúde. O caso, que envolve uma paciente idosa, foi descartado nesta quarta-feira, após a chegada do resultado.

Desde o final de março, de acordo com o protocolo nacional do Ministério da Saúde para contágio pelo vírus Sars-Cov-2, apenas pacientes internados e profissionais da área da saúde com sintomas suspeitos são notificados oficialmente e têm material encaminhado para exame laboratorial.

Com isso, as análises passaram a ser feitas em laboratórios particulares e credenciados pelo Instituto Adolfo Lutz, que integram a rede de apoio dos hospitais onde os suspeitos trabalham ou estão internados.

Até o momento, Araras registra 66 suspeitas da doença notificadas – esse número inclui casos em investigação, confirmados e também descartados. Há 10 pacientes da cidade que testaram positivo para o novo Coronavírus, 46 descartados após análises e outros 10 aguardando resultados de exames – entre eles, um que foi a óbito na manhã desta quarta-feira, após dar entrada no hospital.