Ramon Rossi

O prefeito de Araras Junior Franco (DEM) recebeu comerciantes de Araras para ouvir demandas e discutir alternativas para uma possível flexibilização no decreto municipal que proibiu o comércio na cidade. A medida visa restringir a circulação de pessoas nas ruas e evitar a propagação do novo Coronavírus, causador da Covid-19.

O encontro aconteceu no pátio do Paço Municipal e contou também com a presença do vice-prefeito Carleto Denardi e diversos secretários municipais. As sugestões apresentadas pelos comerciantes serão analisadas juridicamente pela administração municipal, já que não podem ir contra o decreto estadual de quarentena, em vigor em todo o Estado de São Paulo.

Atualmente, a cidade conta com 7 casos confirmados de Coronavírus e 11 em investigação. Segundo a prefeitura, o total de notificações é de 52, 34 casos foram descartados e existe um óbito sendo investigado.