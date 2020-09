SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Depois dos parques e zoológico, chegou a vez do Aquário de São Paulo retomar as atividades presenciais, a partir deste sábado (5).



A reabertura foi autorizada com medidas de segurança para reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus.



O protocolo divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo inclui ocupação máxima de 40% da capacidade total e medição de temperatura na entrada. Além disso, as visitas são agendadas em horários específicos e o uso de máscaras é obrigatório.



Entre as atracões do espaço estão réplicas do interior de um submarino e de um navio naufragado e um tanque de tubarões. Durante a visita, também é possível conhecer dezenas de espécies de peixes e animais marinhos.



A venda de ingressos é exclusivamente online no site aquariodesaopaulo.com.br. Entradas para crianças de até 12 anos custam R$ 70 reais; para adultos, R$ 100.

AQUÁRIO DE SÃO PAULO

ENDEREÇO: R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, região sul

QUANDO: Ter. a sex.: 12h às 17h. Sáb., dom. e feriados: 9h às 17h

QUANTO: Ingr.: R$ 70, para crianças de até 12 anos e R$ 100, para adultos.