Crédito: Rafinha Alves/Comercial FC

Na última sexta-feira (20), em Ribeirão Preto, o Velo Clube acabou sendo derrotado pelo Comercial por 2 a 1 e conheceu sua primeira derrota na Copa Paulista de Futebol.

O Comercial abriu o placar na primeira etapa com gol de Fidel aos 46 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Velo conseguiu buscar o empate, aos 14 minutos, com gol de Lucas Duni, de pênalti. O gol da vitória do Comercial saiu aos 31 minutos do segundo tempo, com Warlei.

Com o resultado, as duas equipes ficaram empatadas na tabela, com cinco pontos cada. Após quatro rodadas, o Velo segue em segundo lugar pelos critérios de desempate. A Ferroviária lidera a chave com seis pontos e o Atibaia é o lanterna, com três.

A indefinição no Grupo é mais um motivo para o Velo buscar a recuperação imediata da derrota. Para isso, o time comandado por João Valim tem a chance de voltar a vencer já neste domingo (22).

Na tarde do hoje, o Rubro-verde recebe a Ferroviária no Benitão a partir das 17 horas. A partida pode definir a classificação de uma das duas equipes para o mata-mata da Copa Paulista.

Se o Velo vencer e o Comercial não perder para o Atibaia no outro jogo da rodada, o Rubro-verde estará matematicamente classificado. Em caso de vitória velista e também do Atibaia, o Velo encaminha a classificação, mas não a garante 100%. A Ferroviária, por outro lado, só precisa da vitória, independentemente do resultado entre Comercial e Atibaia, que se enfrentam em Ribeirão.

Para o jogo de hoje, o Velo não tem definição de quem será escalado, já que a forte sequência de jogos (cinco partidas em dez dias) causou desgaste físico grande nos atletas. Por conta disso, o elenco rubro-verde passará por avaliações físicas antes da partida para analisar quem terá melhores condições de ir a campo. Apenas após estas avaliações, João Valim deve escalar o time para o confronto.

Transmissão

A partida entre Velo Clube e Ferroviária será transmitida, a partir das 16:30h, pela Jovem Pan News Rio Claro. Você acompanha através do AM 1410 kHz, ou das redes sociais do JC