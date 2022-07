O prefeito Gustavo Perissinotto, do PSD, anunciou há um tempo que apoiará o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) na candidatura à reeleição.

Gustavo anunciou apoio a Garcia, Rogério a Tarcísio junto com Kassab, padrinho de Gustavo

Com os quadros estaduais se alinhando para a eleição, um imbróglio se torna presente em Rio Claro no apoio que será dado aos candidatos ao Governo de São Paulo. O prefeito Gustavo Perissinotto, do PSD, anunciou há um tempo que apoiará o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) na candidatura à reeleição. Em março, em entrevista ao Farol JC, o chefe do Executivo do município declarou que ele próprio, pessoalmente, firmou compromisso de apoiar Garcia diante da atenção que ele tem dado ao município.

“Já informei o Gilberto Kassab, então esse compromisso firmado será honrado. O governador disse que terá uma atenção especial para a cidade de Rio Claro. Eu como prefeito tenho que pensar na minha cidade. Acredito que o Rodrigo é um excelente candidato. Política se faz dessa forma, com muita transparência. Não estamos aqui contra ninguém. Vamos receber todos candidatos, queremos ajudar todo mundo que tem condições de nos ajudar”, declarou na época.

Na semana passada, inclusive, uma das provas desse apoio mútuo entre Gustavo e Garcia se deu diante da confirmação da disponibilização de R$ 25 milhões em recursos para recuperação asfáltica em Rio Claro pelo Governo Estadual. Na quinta-feira (7), o diretório estadual do União Brasil anunciou que apoiará Rodrigo Garcia após chegar a um acordo com o PSDB.

Por outro lado, o vice-prefeito Rogério Guedes (PL) deverá caminhar de mãos dadas com o padrinho de Gustavo, no caso, Kassab. O presidente nacional do PSD anunciou também na última quinta-feira que o partido será vice na chapa com Tarcísio de Freitas – ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro – para a disputa do Governo do Estado de São Paulo. O escolhido para vice é Felício Ramuth, ex-prefeito de São José dos Campos. Tarcísio é do Republicanos, porém, o PL até o momento não oficializou apoio geral.

No sábado (2), Rogério esteve ao lado de Tarcísio em evento em Jaguariúna, junto com o ex-ministro Marcos Pontes e a deputada Valéria Bolsonaro, onde já firmou compromisso de apoiá-lo. “É uma pessoa preparada e capacitada para governar o Estado de São Paulo. Meu apoio será incondicional ao Tarcísio”, declarou ontem ao Farol JC.

Rogério ao lado de Tarcísio

Alcir Russo Junior, presidente do PL Rio Claro, declarou também que “as eleições têm um horizonte em segundo plano, precisamos fortalecer as candidaturas dos nossos representantes regionais, candidatos a deputados estaduais e federais que conduzem os pleitos até lá, mas tendemos a seguir a orientação da executiva nacional com o ex-ministro Tarcísio, se ele for indicado pelo partido”.

Já o presidente do PSD Rio Claro, Rogério Marchetti, comenta que “estive com o pessoal de SP e vamos fazer a lição de casa, tem que seguir a decisão estadual. O prefeito optou por ajudar o Rodrigo Garcia devido aos acordos realizados. Mas o partido em si seguirá a orientação de SP, mas tudo pode mudar, só após a convenção que teremos uma linha a seguir sem perigo de alterações. Mas hoje o compromisso do Governo é com Garcia, o PSD segue com a estadual”.