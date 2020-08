A maneira com que o atual chefe do Poder Executivo de Rio Claro, João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, vem administrando o município registrou índice de rejeição menor na mais recente pesquisa elaborada pela Statsol em parceria com o Jornal Cidade na semana passada. A melhora na avaliação dos cidadãos ocorre quando comparada com o levantamento anterior, realizado no último mês de março, com a Interativa Pesquisas, também em parceria com o JC, quando somados os índices de ótima/boa e ruim/péssima.

De acordo com os dados resultantes da pesquisa do mês de julho, 44,2% dos entrevistados consideram o Governo Juninho como “ruim/péssimo”. No período anterior, em março, esse mesmo índice chegou a 64,5%. Separadamente, a avaliação negativa à administração do democrata tem como resultado: “ruim” (17,1%) e “péssima” (27,15). No primeiro semestre a avaliação estava da seguinte forma: “ruim” (41,67%) e “péssima” (22,83%).

Já a avaliação positiva também obteve melhora quando comparados os períodos somados. Na pesquisa de julho 19,8% dos entrevistados apontam como uma administração “ótima” (3,6%) e “boa” (16,2%), enquanto no levantamento de março eram 12%, sendo “ótima” (0,67%) e “boa” (11,33%). Os munícipes que apontaram a gestão do prefeito Juninho da Padaria (DEM) como sendo “regular” subiram de 20,83% em março para 33,1% em julho.

Apenas 2,67%, no período anterior, não sabiam avaliar o governo do atual prefeito, enquanto 2,9% também não souberam/não responderam na nova pesquisa. O levantamento da Statsol ouviu 545 pessoas e a margem de erro é de 5% para mais ou para menos. A pesquisa da Interativa entrevistou 600 pessoas e a margem de erro é de 4,08%. O JC também apresentou nesta semana pesquisas de intenção e rejeição de votos a prefeito(a) de Rio Claro na eleição 2020.

Pesquisa

A mais recente pesquisa JC/Statsol foi realizada na semana passada, entre os dias 24 e 27 de julho, enquanto a pesquisa da Interativa, também encomendada pelo Jornal Cidade, foi realizada no mês de março.