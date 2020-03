A Cliaud surgiu do sonho de duas fonoaudiólogas, Gabriella e Rosana, em melhorar a vida das pessoas devolvendo o prazer em ouvir novamente.

A empresa tem uma trajetória pautada em produtos de qualidade aliados a um acompanhamento pré e pós–venda impecável.

“Na Cliaud, o compromisso inicia quando o paciente entra na nossa Clínica para escolher seu aparelho auditivo, uma escolha que exige conhecimento profissional e envolve diversos fatores: custo, tipo de perda auditiva e estilo de vida. A venda é uma parte do processo e nosso compromisso com a adaptação do uso do aparelho permanece, e com a manutenção para que ele tenha um tempo de durabilidade maior também. Além disso, nossos especialistas estão em constante atualização para buscar as novidades que podem facilitar e otimizar o uso dos aparelhos auditivos, inclusive tem bastante experiência em entender as necessidades do público da terceira idade, como tempo mais longo das consultas e a comunicação presencial”, explicam as fonoaudiólogas.

“Em 2019, comemoramos 20 anos da nossa empresa, que hoje está presente em Campinas, Piracicaba e Rio Claro e a família Cliaud tem participado de eventos internos para fortalecer esse vínculo que nos une e nos possibilita fazer esse trabalho com empenho em dedicação”, complementam.

“Nosso último lançamento é o aparelho auditivo ReSound LiNX Quattro, desenvolvido pela GN ReSound que é uma empresa Dinamarquesa que faz parte do Grupo GN, líder mundial em soluções de áudio inteligentes. Com raízes em 1943, a ReSound foi pioneira na indústria de aparelhos auditivos, entregou uma série de informações e notícias a respeito da audição e hoje é comercializada em mais de 80 países pelo mundo”.

E o que melhorou?

O som ainda mais puro em qualquer ambiente, com a percepção dos sons mais suaves, possibilitando um universo ainda mais rico e ainda, a nova tecnologia facilita a captação de voz e som de qualquer direção, facilitando o convívio social onde quer que você esteja. Já comercializado em outros países, mostrou que é o preferido por 95% dos usuários para ouvir música em comparação com outros aparelhos auditivos premium.

O ReSound LiNX Quattro conta com ajuste wifi a distância que permite que o usuário possa ter mais liberdade e que, quando houver necessidade de ajustes, possa ser feito pela fonoaudióloga que o acompanha de qualquer lugar. Uma enorme vantagem é que ele é recarregável, ou seja, não dependerá mais de pilhas auditivas e poderá ser recarregado na sua casa, enquanto você dorme, facilitando o seu dia a dia e contribuindo para que você não perca nenhum som. Em apenas 3 horas de recarga, você garante 30 horas de uso do aparelho auditivo sem perder nenhum som.

Além disso, ele é de fácil manuseio, o que também era uma queixa do público da terceira idade, junto com o som poluído em ambientes externos, das versões mais antigas dos aparelhos auditivos.

Venha conhecer esse lançamento incrível, agende seu horário!