A Prefeitura de Analândia decretou que a partir de quarta-feira (25) as vias de acesso ao município contarão com barreiras fixas e móveis, monitoradas pelo poder público municipal, as quais farão a verificação, orientação e prevenção- aos ocupantes dos veículos. A decisão dispõe sobre a prevenção e contágio do coronavírus e o Covid-19 na cidade.

Segundo o decreto assinado pelo prefeito Jairo Mascia, ficam restritos de entrar no município os veículos com registro de licenciamento de outro município, exceto se o condutor comprovar sua residência no município de Analândia, ou exercer alguma atividade essencial e/ou remunerada no município que não exponha risco aos munícipes.

Rodrigo Balerini, secretário municipal de Saúde, afirma que há cinco casos suspeitos em Analândia. “A investigação engloba uma mesma família. Todos estão em isolamento, com quadro de saúde estável e seguindo orientações da Vigilância Epidemiológica”, informa. O município aguarda os resultados dos exames.

De acordo com o vereador João Sodelli (DEM), presidente da Câmara Municipal, no acesso ao município será verificada a temperatura dos cidadãos e outra medidas serão tomadas. “Há muitos proprietários de casas que residem na capital e Grande São Paulo e estão vindo para o interior fazer a quarentena”, explica.

Os veículos de transporte de gêneros alimentícios, medicinais e outros de caráter essencial, bem como os que trabalham no município serão liberados. O descumprimento do decreto sujeitará o infrator aos crimes de desobediência e de infração de determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.