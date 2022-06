Uma parceria do Instituto Memória Ferroviária (IMF) com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura de Rio Claro tem proporcionado uma viagem no tempo para alunos das escolas municipais da cidade.

Tiveram início, na última semana, as oficinas de ferreomodelismo para as crianças da educação infantil com objetivo de contar a história da ferrovia de forma interativa. Através de visitas agendadas, os alunos constroem os cenários para compor a maquete de ferreomodelismo em escala HO (1:87) e, depois, operam a movimentação do trem elétrico. As oficinas estão acontecendo no Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, onde está implantada a sala ‘Memória Ferroviária de Rio Claro’.

“Apesar de não ser ferroviário, tenho paixão por trem desde criança. Há também mais dois associados do Instituto de Memória Ferroviária (IMF) que estão participando das oficinas, Cássio e Adelino. Eu sou o secretário do IMF e o nosso presidente atual é o Marcelo Douri. O Muniz foi nosso presidente até janeiro passado. Para mim é um prazer e satisfação passar estes conhecimentos sobre a ferrovia e a importância dela para a cidade para estes jovens que nunca andaram de trem pela pouca idade. O IMF tem como um dos objetivos divulgar a ferrovia através do Museu Ferroviário que estamos implantando na estação e futuramente operar um trem turístico em eventos como já fizemos no Dia do Ferroviário no dia 30 de abril deste ano”, afirmou Roberto Carlos Schlittler dos Reis, que é engenheiro mecânico aposentado.

Saiba mais

O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

Chegadas e partidas

A Estação Ferroviária fica localizada na Rua 1, área central. O prédio foi inaugurado em 1911 e tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) em 1985. Atualmente é utilizada para eventos e passou em 2021 por revitalização, quando recebeu nova pintura que manteve o padrão original de 100 anos.