Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 26 a 28 de janeiro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (26)

Feira do Produtor Rural – todas as terças e sextas-feiras das 17 horas às 20h30 na Rua 3-A número 1.155 (próximo ao Corpo de Bombeiros). Frutas, legumes e verduras diretamente do produtor. No local também há praça de alimentação e artesãos expondo sua produção.

Feira do Produtor acontece às terças e sextas no antigo Espaço Livre da Vila Martins, em Rio Claro. Foto: Divulgação/PMRC

Missa aos Pés da Cruz de Cristo – às 19h30 na igreja Matriz da Paróquia do Espírito Santo, na Rua 6-JC, Jardim Guanabara II, em Rio Claro.

Segredos de Mafê – A animação fica por conta do trio Rumba Latina, a partir das 20 horas. Na Avenida 38-A número 1.008, na Vila Alemã. Reservas pelo (19) 99819-7538.

Madureira Bar e Gastronomia – Trio Acusticanos a partir das 21 horas. Reservas pelo (19) 98344-5885. Na Avenida 2, 532, ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

Chopp & Cia – Música com Jackflash. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Para mais informações: WhatsApp (19 99210-9996) ou telefone (19 3024-2811).

Biertempel – Música com Frajolas Vadios, a partir das 20h30. Na Rua 24 número 2.011, no Jardim São Paulo – Reservas pelo (19) 99998-4534.

SÁBADO (27)

Feira de Adoção – Audote – feira de adoção de filhotes neste sábado no Jardim Público, no Centro de Rio Claro, das 9 às 12h30, em frente ao Coreto. Cães e gatos filhotes disponíveis para adoção. Interessados devem apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço, fotos da residência e guia ou caixa de transporte.

Filhotes de cães e gatos estão disponíveis para adoção. Imagem ilustrativa/Arquivo JC

Wonder – Pré-carnaval com Kalu e os Bambas, neste sábado (27), a partir das 17 horas. Na Avenida 29 número 612, no Cidade Jardim.

Cia Paulista – Bloquinho a partir das 19 horas com Grupo Tô Afim, Banda Mika 7, DJ Lil Pedra, bateria da escola de samba Samuca, Rei Momo, Rainha e princesas do Carnaval. Convites pelo Sympla. Informações no (19) 99929-1939.

Madureira Bar e Gastronomia – Samba com o grupo Aroeira. Reservas pelo (19) 98344-5885. Na Avenida 2, 532, ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

Chopp & Cia – Música com The Loopers. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Para mais informações: WhatsApp (19 99210-9996) ou telefone (19 3024-2811).

Biertempel – Pop rock nacional com Os Ned’s, a partir das 20h30. Na Rua 24 número 2.011, no Jardim São Paulo- Reservas pelo (19) 99998-4534.

DOMINGO (28)

Villa do Chopp – Samba com Tem Fuzuê e Jeito Simples no domingo (28) a partir das 16 horas. Na Avenida 42 número 222, atrás do Lago Azul.

Grupo Jeito Simples está entre as atrações no município

Butekão Bar – Feijoada e roda de samba com os intérpretes da escola Samuca, de Rio Claro, a partir das 11 horas. Na Rua 3 número 110, em Corumbataí.

Chopp & Cia – Domingo de viola com Fabrício. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Para mais informações: WhatsApp (19 99210-9996) ou telefone (19 3024-2811).

Point da Lagoa – Samba com Aroeira e Puro Lance a partir das 16 horas. Avenida M-21 com a Rua M-17 (Lagoa Seca), Cervezão, em Rio Claro.

Ensaios das Escolas de Samba

Samuca – Ensaio geral com a comunidade, aos domingos, a partir das 19 horas, na sede localizada na na Avenida 9 número 1.200 – Boa Morte. Às quintas, os ensaios começam às 20 horas.

UVA – Os ensaios da Escola de Samba UVA – Unidos da Vila Alemã acontecem aos domingos, quartas e sextas, sempre a partir das 18 horas, na Rua 3-A, 1.155, na Vila Alemã.

A Casamba – Os ensaios seguem acontecendo todas as terças e quintas a partir das 19h30, e aos domingos, às 18h30, na sede localizada na Rua 3-A número 1.105, na Vila Alemã.

Grasifs – Na Escola de Samba Grasifs – A Voz do Morro os ensaios seguirão acontecendo todas as quartas, sextas e domingos, até a chegada dos desfiles, sempre às 19 horas. A quadra da escola fica na Avenida 19, 1.563, no bairro Consolação.

Embaixadores – A Embaixadores do Samba, localizada na Avenida 22, entre as ruas 1 e 1-A, na Vila Aparecida, tem ensaios aos sábados, a partir das 20 horas, mas às 18h já começa a roda de samba e, às quartas-feiras, a partir das 19h30.

Império – A Império do Samba realiza ensaios às terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, a partir das 16 horas, na sede localizada na Rua 4-B, 70, no Cidade Nova, no CSU Niazi Hussni.

Gaviões – Na Gaviões da Fiel Subsede Rio Claro os ensaios acontecem todas as terças e quintas, a partir das 19h30, na Rua M-13, 326, entre avenidas M-19 e M-21, no bairro Cervezão, em frente à Lagoa Seca.

Inscrições e vendas de adesões

Sesi – As inscrições para os cursos do Núcleo de Dança do Sesi Rio Claro começaram no dia 23 e podem ser feitas, exclusivamente, na Secretaria Única da unidade (Avenida M-29, 441, Jardim Floridiana). Todos os cursos são oferecidos gratuitamente. O Núcleo de Dança do Sesi-SP desenvolve cursos livres de dança, com critério técnico e com cunho de capacitação, não profissionalizante. As atividades são voltadas para pessoas a partir de 4 anos de idade.

Feira Cultural Fusteria – Inscrições abertas para expositores interessados em participar do evento agendado para 17 de fevereiro na Avenida 2-A com a Rua 2-B, no Cidade Nova, em Rio Claro .

Paella de Carnaval – Adesões à venda a R$ 65 para o evento que será realizado no dia 04 de fevereiro, a partir das 12 horas, na Sociedade Italiana, em Rio Claro. No cardápio, paella caipira e vegana. Crianças de até 10 anos pagam R$ 40. Adesões com os integrantes do Rotary Club de Rio Claro. A renda do evento será em prol dos projetos desenvolvidos para a comunidade. Informações (19) 99685-6234.

Trio Mocotó – Venda antecipada de ingressos para o show do Trio Mocotó que será realizado em 02 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 20 horas, no Sesc Piracicaba. Os ingressos já podem ser adquiridos virtualmente nas plataformas digitais do Sesc, com valores que variam entre R$ 15,00 e R$ 50,00. O show é indicado para maiores de 16 anos. Agende seu atendimento pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br, ou pelo app Credencial Sesc SP.

Seleção para orquestra – A OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba) está com inscrições abertas para audição pública visando ao preenchimento de cinco vagas para a Temporada 2024. As vagas são para 1º oboé, tímpano, violoncelo tutti, 3ª trompa e viola tutti. Os interessados têm até o dia 1º de março para se inscreverem exclusivamente por meio de um formulário on-line, no link bit.ly/audicoes2024.