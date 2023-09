O clima praiano, descontraído e animado, tomará conta do Lago Azul neste domingo (24), às 16h30, quando a atração musical do Projeto Quatro e Meia será a banda Praiô. No repertório, músicas conhecidas que prometem fazer o público cantar junto, dançar e se divertir. A Praiô é formada por Daniel (voz e violão), Mateus (guitarra), Gabi (bateria) e Vitor (contrabaixo).

SEXTA-FEIRA (22)

HUMOR – Tem humor todo o fim de semana no Centro Cultural Roberto Palmari (R. Dois, 2.880), em Rio Claro. O humorista Diego Besou apresenta o show “Tô de plantão 2” nesta sexta-feira, dia 22, às 20h. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e podem ser adquiridos no site https://bileto.sympla.com.br. A classificação etária é 14 anos.

FESTA NORDESTINA – Depois do grande sucesso no ano passado, a Festa Nordestina ganha nova edição neste final de semana em Rio Claro, com muito forró e comida boa, no espaço livre do Centro, na Avenida Visconde do Rio Claro. A festa começa nesta sexta-feira (22), às 18 horas, e vai até as 23 horas. A programação musical tem início às 20 com Banda Collo Quente e Magno do Forró (Piseiro / Forronejo / Arrocha).

SHOW DE TALENTOS – Evento organizado pela Escola Prof. Marciano de Toledo Piza acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h30, no Casarão da Cultura, localizado na Avenida 3 com a Rua 7, no Centro de Rio Claro. A ideia é poder proporcionar à população o contato e também aos alunos a oportunidade de apresentar diversas manifestações artístico-culturais.

ÓPERA – A Orquestra Filarmônica de Rio Claro, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Americana, Cia da Ópera de São Paulo e os Amigos da Ópera de Jacareí, traz para Rio Claro uma das peças mais aclamadas pelo público, a Cavalleria Rusticana, uma ópera em um ato único de Pietro Mascagni. O evento acontece nesta sexta, no Grupo Ginástico Rioclarense, Rua 2, 941, Centro, a partir das 20h. A entrada é um quilo de alimento que será doado para o Fundo Social de Solidariedade.

MERCADÃO – Pedro Grava Duo anima a noite desta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, no Centro da cidade.

SÁBADO (23)

HUMOR – Cleber Rosa traz o espetáculo “Reclamação do dia” no sábado, 23, às 20. Os ingressos podem ser adquiridos por preços que variam de R$ 35,00 a R$ 70,00, também no site https://bileto.sympla.com.bre. A classificação etária é Livre.

SHOPPING – O Shopping Rio Claro inaugura no dia 23 de setembro o Kids Park, parque infantil instalado em frente à Renner. A área conta com brinquedos como escorregador, balanço, gangorra e circuitos, além de outros atrativos para crianças de 3 a 12 anos, que devem estar acompanhadas pelos pais ou responsável maior de 18 anos. No dia da inauguração, o Kids Park receberá a visita de personagens que irão interagir e participar de sessões de fotos com as crianças. O parque gratuito funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 11h às 22h.

FESTA NORDESTINA – Segue no sábado, a partir das 11 horas até as 23, a Festa Nordestina, no Espaço Livre da Visconde. A partir das 12 horas tem aula interativa de forró; 14h Os 3 no Norte, às 17h tem Tom Santana e Banda, e às 20h Paula Mello e Banda. Com diversas opções gastronômicas e muita diversão.

PRIMAVERA – O Shopping Rio Claro, em parceria com a Semearte, realiza o Workshop Estação Primavera para receber a estação mais florida do ano. As atividades têm vagas limitadas e serão realizadas na loja do Projeto Recicla. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (19) 98135-7871. Orquídea: 14h30; Bonsai: 18h; Kokedama: 20h, na Loja do Projeto Recicla. Evento gratuito.

QUERMESSE – Acontece neste sábado, a partir das 18 horas, no Abrigo São Vicente de Paulo, localizado na Rua 1, no Centro de Rio Claro, mais uma edição de sua tradicional quermesse. Muitas delícias para saborear e música ao vivo de qualidade!

SANTA CRUZ – Acontece neste sábado, sempre após a celebração da missa, que tem início às 18h30, a tradicional quermesse da Santa Cruz, com muitos pratos típicos, música ao vivo e muita diversão. Na Avenida 10, entre as ruas 8 e 9, em Rio Claro.

ESPETÁCULO – Acontece neste sábado, a partir das 14 horas, no Teatro do Sesi Rio Claro, na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana, o espetáculo “Show mãe, por que será?”, com a banda Paralatimbum. Entrada gratuita. Não perca!

MERCADÃO – Projeto Pura Art, com muito samba e pagode, anima a tarde no Mercado Municipal de Rio Claro, a partir das 13h30, na Rua 8, na região central da cidade. E, a partir das 18h30, a dupla Viber é quem comanda a festa, aproveite!

DOMINGO (24)

FESTA NORDESTINA – Domingo é o último dia da Festa Nordestina, que acontece no Espaço Livre da Visconde, das 11 às 21 horas. A partir das 12h30 tem aula interativa de forró, às 13h Zé Ramalho Cover faz o show, às 15h Cleber Gonzaga e às 17h30 Enok Virgulino.

QUATRO E MEIA – O clima praiano, descontraído e animado, tomará conta do Lago Azul neste domingo (24), às 16h30, quando a atração musical do Projeto Quatro e Meia será a banda Praiô. No repertório, músicas conhecidas que prometem fazer o público cantar junto, dançar e se divertir. A Praiô é formada por Daniel (voz e violão), Mateus (guitarra), Gabi (bateria) e Vitor (contrabaixo).

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

QUERMESSE – No domingo, a partir das 15 horas, no Abrigo São Vicente de Paulo, localizado na Rua 1, no Centro de Rio Claro, é realizado o último dia da tradicional quermesse. Muitas delícias para saborear e música ao vivo de qualidade!

SANTA CRUZ – Acontece neste domingo, após a celebração da missa, que é realizada às 18h30, a tradicional quermesse da Santa Cruz, com muitos pratos típicos, música ao vivo e muita diversão. Na Avenida 10, entre as ruas 8 e 9, em Rio Claro.

MERCADÃO – A banda Rock A² é quem anima a tarde de domingo no Mercado Municipal de Rio Claro, a partir das 12h30, com diversas opções gastronômicas e muito mais!

SEGUNDA (25)

CASARÃO – O Casarão da Cultura, em Rio Claro, terá na segunda-feira (25) a apresentação musical “Acreditamos na Inclusão”. O evento será às 19 horas e a entrada é um litro de leite ou tampinhas para colaborar com o projeto do Gui. A apresentação terá performance musical de artistas com autismo, síndrome de Down, Alzheimer e Parkinson, que irão tocar e cantar para o público. Os artistas são alunos da escola de música Consonância. O Casarão da Cultura está localizado na Avenida 3, esquina com a Rua 7, 568, Centro.

HUMOR – No dia 25, segunda-feira, às 21h, é a vez de Jokes. Os ingressos podem ser comprados entre R$ 50,00 e R$ 100,00 no site https://www.ingressodigital.com. A classificação etária é 16 anos. O show tem cinco humoristas no elenco: Léo Ferreira, Luca Mendes, Santiago Mello, Victor Ahmar e Thiago Ventura, que, no início, se revezam para apresentar, individualmente, o seu texto de stand-up comedy, com duração aproximada de 10 minutos cada. No final, eles se reúnem no palco para a apresentação do quadro “Piadas Rápidas”.

CHÁ DAS DOMADORAS – Acontece no próximo dia 30, a partir das 14 horas, mais uma edição do Chá das Domadoras com bingo, em prol da Fabes. O valor da adesão é de R$ 60,00 com cinco cartelas de bingo. Faça sua compra pelo pix: 56.402.621/0001-56. Informações com Lions Clube Rio Claro Centro. Na Rua 9, 878, Cidade Jardim.

PAELLA – Evento acontece no dia 14 de outubro e o valor arrecadado será utilizado para compra de prótese para Vitória Colares. O valor da adesão é de R$ 25,00. Contato para compra pelo telefone (19) 99627-4612.