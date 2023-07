Cantora se apresenta dia 8, sábado, no Sesc Piracicaba em show recheado de hits que colecionou em mais de 40 anos de carreira.

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 07 a 10 de julho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA (7)

FESTIVAL DE INVERNO – Tem início hoje a segunda edição do Festival de Inverno no Lago Azul. Estão confirmados 10 bares e restaurantes, 1 barraca de água e refrigerantes, 5 cervejarias e brinquedo. Na programação desta sexta, DJ Gabriel Accioly e Banda Naftalina. Com entrada franca, o evento acontece das 18 às 23h.

SESI – Acontece no Teatro Sesi Rio Claro a primeira edição da ‘Mostra Expressão em Movimento’. A atividade encerra o semestre do Núcleo de Dança e começa às 20h, com aproximadamente 1h15 de duração. O evento tem classificação livre e os ingressos são gratuitos. As reservas já podem ser feitas pela plataforma ‘Meu SESI’. O Sesi fica na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

SÁBADO (8)

SESC – Após dois anos longe dos palcos, Marina Lima apresenta novo show aprumado pelo mar de hits que colecionou em mais de 40 anos de carreira – Nas ondas da Marina. O repertório foi definido a partir da relação afetiva que seus ouvintes mostraram ter com suas canções. Nesse show, Marina agradece as gerações que a acompanham desde o início, com hits como “Fullgás”, “Uma Noite e Meia” e “À Francesa”, e acolhe aquelas que passaram a segui-la mais recentemente, com canções do novo EP Motim. Evento tem início às 20 horas, no Sesc Piracicaba, na Rua Ipiranga, 155, no Centro. Ingressos estão sendo vendidos online e também na portaria do Sesc.

FESTIVAL DE INVERNO – Segue neste sábado a segunda edição do Festival de Inverno no Lago Azul. Estão confirmados 10 bares e restaurantes, 1 barraca de água e refrigerantes, 5 cervejarias e brinquedo. Na programação deste sábado, Sintonia do Som, DJ Kamaraum e Coldplay Cover. Com entrada franca, o evento acontece das 10h às 23h.

FUSTERIA – Feira Cultural da Galeria Fusteria acontece no sábado, das 10 às 20 horas, na Avenida 2-A com a Rua 2-B, no Cidade Nova, em Rio Claro. As atrações são: Isa Lima, tocando o melhor da MPB, a partir das 12h, John & Vicky com rock nacional às 15h e Véio Loko rock, com rock internacional e blues às 18h.

PET – Acontece a 22ª edição da Feira de Adoção de cachorros e gatos, das 13 às 13 horas, na Rua 14 entre as avenidas 8 e 10. O evento é organizado pela ONG Amigos do Canil Rio Claro e quem tiver interesse em adotar é preciso portar RG, comprovante de endereço e fotos do imóvel onde o animal ficará.

DANÇA – A prefeitura de Santa Gertrudes realiza no sábado, às 19h30, no Ginásio de Esportes “Sebastião Ribeirão”, localizado na Rua 1-A, sem número, no Centro, ao lado do Paço, a 2ª Mostra de Dança de Santa Gertrudes, com entrada gratuita.

CASA DAS CRIANÇAS – Acontece no sábado, das 17 às 22 horas, na Casa das Crianças, na Rua 12, 221, no Consolação, em Rio Claro, o Arraiá Solidário. O valor da adesão é de R$ 60,00. Crianças até seis anos não pagam, de sete a 11 anos, R$ 30,00, a partir de 12, R$ 60,00. 100% da renda do evento é revertida para a instituição.

LIVRO – Sábado acontece o lançamento do livro “Diário de uma fadiga”, da escritora Mônica Manir, que também é jornalista e bioeticista. O evento acontece das 16h30 às 19 horas, no Casarão da Cultura, na Rua 7 com Avenida 3, no Centro de Rio Claro. A entrada é gratuita.

MOTOR ROCK FEST – A quinta edição do evento tem início no sábado, a partir das 12 horas, na praça central de Cordeirópolis. Haverá exposição de carros antigos, jeeps e gaiolas, expo tattoo, espaço kids, aulas de Power Combat, praça de alimentação, feira de produtos e expositores. A música ao vivo fica por conta de Dies Killers, a partir das 16h, Restless & Wild – Trituto Accept às 17h30, às 20h15 tem Tributo ao Raul Seixas, com 25 músicos do município tocando por cerca de três horas e o encerramento da noite acontece às 23 horas, com show de Raimundos Cover.

VILA JULINA – Acontece a partir das 18 horas, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, na Vila Paulista, na saída de motos do Shopping RC, a Vila Julina. Haverá brinquedos, barracas típicas, música, dança e muito mais. O show fica por conta da bateria Fúria, da Escola de Samba UVA, vencedora do Carnaval 2023 de RC, e de Biahh Cavalcante. Obrigatório levar um prato doce ou salgado ou dois refrigerantes.

CONSOLAÇÃO – A sexta edição do Arraiá do Consolação acontece no sábado, a partir das 18h30, com abertura do Grupo Raízes. Após a quadrilha com o sanfoneiro Rafael Féliz, show dos cantores Jander Teixeira, Gato Solo e Enoch Rodrigues. Terá distribuição de cachorro-quente, cuscuz mole, vinho quente, quentão, pipoca e área kids para os pequenos. Na Avenida 17, entre as ruas 17 e 18, no bairro Consolação.

SANTA FEIJOADA – Acontece no sábado, a partir das 14 horas, mais uma edição da tão aguardada festa Santa Feijoada, na Fazenda Santa Gertrudes. Com uma estrutura preparada para receber grande público, o evento conta com uma lista de atrações musicais para lá de especial e muito mais. Ingressos pelo Instagram @santafeijoada.

RECREAÇÃO – Esportes de areia dão início à recreação no Sesi Rio Claro no sábado, a partir das 8h30. Haverá beach tennis no balneário. O evento é para crianças acima de 10 anos e adultos. E a partir das 15 horas tem vôlei de praia, também no balneário, para crianças acima de 12 anos. Na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

TEATRO – Tem teatro infantil na programação das férias divertidas do Shopping Rio Claro. A peça “Uma aventura em alto-mar” será apresentada a partir das 17h30, na praça de alimentação do centro de compras. Evento gratuito.

DOMINGO (9)

FESTIVAL DE INVERNO – Termina neste domingo a segunda edição do Festival de Inverno no Lago Azul. Estão confirmados 10 bares e restaurantes, 1 barraca de água e refrigerantes, 5 cervejarias e brinquedo. Na programação do domingo, as bandas Pura Art, Fervo da Cultura, Grupo Metrô e Junior Hartung & Banda. Com entrada franca, o evento acontece das 10h às 23h.

FEIJOADA – Entrega da feijoada da Associação Nipo em prol da revitalização do Campo de Gateball, no Lago Azul. A entrega será a partir do meio-dia, na Avenida 19, 1.485, esquina com a Rua 14. Informações sobre vendas de adesões pelo telefone (19) 99719-1651.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

9 DE JULHO – O município de Rio Claro realizará ato cívico em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. O evento será realizado neste domingo (9), às 9 horas, na Praça 21 Irmãos Amigos, localizada na Rua 19 com Avenida 7, Jardim Claret.

MOTOR ROCK FEST – A quinta edição do evento segue neste domingo, a partir das 7 horas, na praça central de Cordeirópolis. Haverá trilha de motos e bike, cervejeiros runners (corrida), exposição de carros antigos, jeeps e gaiolas, expo tattoo e estúdio Guitar, espaço kids, aulas de power combat, praça de alimentação, feira do produtor e expositores. A saída para a trilha acontece às 9 horas. A partir das 10h Trio Acústico faz show na praça; às 13h audição de alunos da Escola de Música Cadú Bocatto e banda; 15h Allcoollica Metallica Cover, 16h30 banda Alabama, seguida de Power Trio às 18h30 e a noite será encerrada com Tributo LSD, a partir das 20h30.

FÉRIAS – Oficina de Slime acontece das 14 às 17 horas, no Shopping Rio Claro, próximo do cinema. Evento gratuito.

SEGUNDA (10)

FREI GILSON – Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a partir das 19h30, com participação especial de Frei Gilson. No Centro de Convenções Rainha da Paz, na Avenida 13-JP, 969, no Jardim Esmeralda, em Rio Claro.

EXPOSIÇÃO – Em parceria com o Senac Rio Claro, até o dia 24 de julho, os clientes do Shopping Rio Claro poderão apreciar de perto figurinos utilizados pelo cantor Ney Matogrosso durante a sua carreira em shows, programas de TV e clips. De segunda a sábado: 10h às 22h – domingo: 13h às 19h.