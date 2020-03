Uma aeronave de pequeno porte teria capotado na tarde desta quinta-feira (5) dentro da área do Aeroclube de Rio Claro. Segundo testemunhas, pouco antes de pousar a aeronave virou de ponta cabeça. O modelo da aeronave monomotora seria um AB 115.

A entrada da reportagem do JC no local não foi autorizada, no entanto, dentro da aeronave haviam duas pessoas que foram socorridas pelo Resgate do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio na ocorrência.

Foto: Jornal Cidade de Rio Claro

A direção do Aeroclube informou que não irá se pronunciar no momento e que vai aguardar o laudo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) da Força Aérea Brasileira. Mais informações você confere na edição impressa do Jornal Cidade nesta sexta-feira (6), nas bancas.