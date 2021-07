Uma empresária de Rio Claro tem encabeçado uma ação solidária que vai fazer a diferença para muitas famílias que tiveram a estrutura do imóvel em que moram afetada pela megaexplosão que ocorreu em um posto de combustíveis na última quarta (30 de junho).

Fernanda Padula presta consultoria e reestrutura modelos de negócios de pequenos empresários. Nos últimos tempos ela criou um projeto que é uma live solidária: “Toda terça eu dou uma aula junto com algum parceiro de algum segmento do empreendedorismo e em troca disso eu arrecado aqueles selinhos do Instagram. Esses selos eu reverto em alguma ação humanitária quando todo final de mês eu presto contas a quem doa. Como aconteceu este fato onde muitas famílias no entorno foram afetadas, eu não pensei duas vezes e embarquei nesta jornada e quero contar com o apoio de quem puder, nem que for com o mínimo, dois, cinco reais que seja. O pouco quando é junto pode refazer o sorriso dessas famílias. Umas perderam telhado, outras o forro, algumas janelas, portas e outras tiveram a estrutura em si comprometida”, afirma.

Fernanda diz que algumas parcerias já foram feitas, mas que essa corrente precisa se expandir ainda mais para que todas as pessoas voltem a ter uma boa condição de moradia: “Toda ajuda é bem-vinda. O Pix que estamos disponibilizando é o 41191502000124. Para quem tem Instagram, a live acontece no @fp_escritoriodeideias e outras dúvidas ou ações que os interessados possam querer oferecer podem ser enviadas através de mensagem no Direct”, conclui Fernanda.