Abaixo-assinado pede por justiça após dono que matou cachorra ser solto

Foi criado na tarde desta segunda-feira (3) um abaixo-assinado online para pedir por Justiça no caso da cachorra que foi esfaqueada e morta pelo próprio dono na cidade de Rio Claro na manhã de domingo (2). O crime levou a uma grande comoção por parte da sociedade e um dos assuntos mais comentados nas redes sociais de rio-clarenses.

O autor foi detido pela Polícia Militar na residência onde mora e confessou o crime porque estaria em dificuldades financeiras. Encaminhado até a delegacia foi ouvido e liberado. A decisão causou revolta e protetores pedem que decisão seja revista: “esse criminoso tem que ser retirado do convívio com a sociedade. Precisa ficar preso. O que ele fez é muita crueldade, é uma monstruosidade”, disse Lucinéia Gentil, da Ong Arca de Noé. Ela foi uma das protetoras que socorreu a cachorra ferida e ainda com vida até uma clínica veterinária. O animal passou por cirurgia mas não resistiu.

A princípio a meta do abaixo-assinado eram de 3 mil adesões, mas em poucos minutos o número foi ultrapassado. Para ter acesso basta clicar no link abaixo.

https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/cidade__prisao_de_um_homem/?zHGyCbb