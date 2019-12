A importância de se fazer a diferença

No dia 3 de setembro deste ano, a página do Facebook do Jornal Cidade recebeu a seguinte mensagem: “Estou pedindo ajuda pois meu irmão perdeu a perna há 15 anos em um acidente de trabalho. Ele comprou uma perna mecânica naquela época mas a situação dela é essa (foto à direita na parte da cima da página). Agora ele está com depressão pois ele caiu e a perna dele quebrou e infelizmente não temos o dinheiro para comprar. Estou pedindo sua ajuda para conseguir e para meu irmão voltar a andar”. Quem assinou o texto foi Fabiana Firmino Dias, irmã de Fábio Firmino Dias, que no dia seguinte, pela história de vida, ganhou destaque nas páginas do Jornal Cidade.

O assunto também repercutiu nas redes sociais com inúmeros compartilhamentos e bastaram algumas horas para a trajetória de Fábio chegar até Eduardo Andrade, especialista em prótese e órtese da empresa Osteomed em Rio Claro. Sensibilizado, conversou com os sócios e proprietários Nidersani Ragonha e Wilson Sakamoto, além do gerente de projetos Thiago Patrício de Oliveira, que não pensaram duas vezes e resolveram abraçar a causa.

“Quando eu recebi a notícia que eles iriam me ajudar, passou um filme na minha cabeça. Eu só pensei na minha família e principalmente nos meus dois filhos, pois sem poder andar eu não conseguia levar eles na escola e isso me fazia muita falta. Eu também não conseguia ir atrás de emprego. Vi que ali minha vida estava prestes a mudar”, relembra Fábio.

No dia 6 de setembro, Fábio foi convidado a ir até a Osteomed para dar início ao processo para a fabricação de uma nova prótese e lá descobriu que não ia ganhar uma, mas sim duas próteses, já que a antiga também foi toda reformulada para ele.

Mas essa corrente do bem não parou por aí e dependia de mais parceiros. Foi onde a história do rio-clarense foi parar na cidade de São José dos Campos, na empresa Bionicenter: “Aqui em Rio Claro iríamos desenvolver a prótese, porém faltava o molde que seria o encaixe da perna. Fiz contato com essa empresa e eles apadrinharam a história no mesmo momento e doaram todo o trabalho também”, conta Eduardo Andrade, que acabou virando amigo de Fábio e da família: “Sem dúvida o caráter do Fábio, a luta, trajetória e principalmente a humildade dele fizeram que esse laço se fortalecesse e fosse além do profissional. Hoje conheço os filhos dele e ver que de alguma forma o meu trabalho e de outros colegas transformou o ano de 2019 dele, não tem preço”, complementa Eduardo.

Fábio chega neste Natal dizendo que depois dos filhos o melhor presente que poderia ganhar e ganhou foram as próteses: a nova e a reformulada: “Só tenho a agradecer a Deus, ao Jornal Cidade, que acreditou na minha história e abriu espaço para contá-la, e a todos os profissionais e empresários que se uniram para transformar a minha vida e também a vida da minha família”, diz ele, emocionado.

Mas como todo fim de ano sempre tem aquele pedido e já que é Natal, Fábio aproveita a magia que o acompanhou durante os últimos meses e o alcance do Jornal Cidade e finaliza: “Agora é batalhar e conseguir um emprego. Estou com muita vontade e com o coração em gratidão”.