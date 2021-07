Os investimentos fazem parte da estratégia da companhia de reafirmar a liderança do mercado local, ampliar e fortalecer a participação da empresa na região latino-america. Os recursos são adicionais ao montante do faturamento investido anualmente pela empresa em inovação e desenvolvimento de produtos.

Com os novos investimentos, a Whirlpool vai gerar cerca de 3.000 novos empregos diretos e indiretos no País. O número representa um acréscimo de aproximadamente 25% no número de colaboradores atuais da companhia. Em Rio Claro, novas contratações estão previstas para acontecer ao longo desse ano e começo do ano que vem.

Além da fábrica de Rio Claro, a unidade de Joinville também passará por ampliações e modernização e, em linha com o aumento da sua capacidade produtiva, os recursos também serão utilizados na construção de dois novos centros de distribuição física na região Nordeste e Sudeste do País para ampliar sua malha logística e para que os consumidores brasileiros recebam os produtos no menor tempo possível.

A empresa acredita no desenvolvimento do país e tem direcionado esforços para ajudar o governo a enfrentar a crise sanitária gerada pela Covid-19. Ciente do seu compromisso social, nos últimos meses, foram doados mais de R$10 milhões para combater a doença, incluindo doação de máscaras, produtos das marcas Brastemp e Consul, EPIs médicos, cestas básicas, respiradores e oxigênio. Recentemente, a Whirlpool também doou 20 ultra-freezers com capacidade para armazenar mais de 3 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 na temperatura exigida pelas organizações de saúde.

Dentro de suas fábricas, a Whirlpool já implementou mais de 25 protocolos de segurança durante a Pandemia, indo além das exigências dos órgãos locais, servindo de referência para os demais onde a Whirlpool atua. Sua sede em São Paulo está em reforma e as equipes ainda não possuem data para retornar ao escritório. O ambiente também recebeu investimentos para que reflita a transformação cultural da empresa, oferecendo um novo conceito de trabalho, mais ágil, inclusivo, inovador, criativo, com berçário para mães e pais, novos ambientes para refeições, squads entre outras melhorias.

Para o CEO Latam da Whirlpool, João Carlos Brega, a expectativa de expansão e crescimento econômico esperado após a conclusão da vacinação completa da população brasileira deve intensificar uma demanda que ficou reprimida por quase dois anos. “Com a completa imunização da nossa população e o fim da crise sanitária, poderemos ter algum alívio. A volta do emprego e da renda devem ganhar força no ano que vem. Todos os indicadores apontam para alta do PIB global. Naturalmente, a consequência é a volta da confiança do consumidor e, com isso, a retomada da economia e do crescimento do nosso país.”, afirma o executivo.

Com a adesão ao Programa de Desenvolvimento de Rio Claro (Proderc), a empresa receberá incentivos fiscais do município. “Estamos felizes com esta iniciativa da Whirlpool, que demonstra uma vez mais acreditar no potencial do município. Vamos continuar apoiando as empresas aqui instaladas e as interessadas em virem para Rio Claro”, disse o prefeito Gustavo Perissinotto.

A unidade da Whirlpool em Rio Claro é responsável pela produção de máquinas de lavadoras de roupas, fogões, cooktops e fornos de embutir das marcas Brastemp e Consul. A fábrica possui um Centro de Tecnologia de Lavanderia (CTL), responsável pelo desenvolvimento de produtos e novas tecnologias para mais de 45 países. O seu objetivo é realizar pesquisas para oferecer produtos mais eficientes em desempenho, tanto de lavagem quanto de consumo de energia e água para o consumidor.

Sobre a Whirlpool Corporation

A Whirlpool é a empresa de eletrodomésticos com aproximadamente US $19 bilhões em vendas anuais, 78.000 funcionários e 57 centros de pesquisa de fabricação e tecnologia em 2020. A Companhia comercializa as marcas Brastemp, Consul, KitchenAid, Maytag, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit e outras grandes marcas em quase todos os países do mundo. Informações adicionais sobre a empresa podem ser encontradas em whirlpoolcorp.com.