Segue na noite desta quinta (12) para São Paulo, o corpo do motorista do automóvel que se envolveu em um acidente com um caminhão na tarde de quarta-feira (11) na Serra dos Padres, entre Rio Claro e Corumbataí.

A colisão aconteceu no Km 189 da Rodovia Washington Luís e vitimou Ailton Carvalho de 57 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, ele seguia sentido interior-capital quando por motivos a serem apurados perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária batendo em um caminhão com dois ocupantes.

Estes nada sofreram, já Ailton veio a óbito no local. O veículo que ele dirigia foi parar embaixo do caminhão. O corpo foi liberado quase 24 horas depois da morte, apenas com a chegada de um irmão dele no IML.