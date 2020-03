Segue em atendimento na tarde desta quarta-feira (11) no Km 189 da Rodovia Washington Luís (SP-310), entre Rio Claro e Corumbataí, o trágico acidente envolvendo um caminhão e um automóvel.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária orientam o trânsito na pista que está com a faixa 2 interditada e profissionais do Corpo de Bombeiros de Rio Claro trabalham para a retirada do motorista que veio a óbito no local e que está preso nas ferragens. Não é possível ainda saber se existiam mais pessoas junto no veículo já que ele está totalmente embaixo do caminhão.

De acordo com informações da Centrovias, concessionária que administra o trecho, por motivos ainda a serem apurados, o condutor do carro perdeu o controle, atravessou o canteiro central e ao invadir a outra pista foi colhido pelo caminhão.