O município de Rio Claro chega a 40 assassinatos somente neste ano de 2021. O mais recente homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (27), por volta das 21h10, na região do Jardim Panorama. A Polícia Militar atende a ocorrência, que está em andamento, através da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) e demais viaturas.

Segundo informações das autoridades, o crime ocorreu na Rua 26, em um bar. De acordo com testemunhas, três indivíduos chegaram “de cara limpa” e começaram a efetuar disparos. A vítima fatal, que já tem passagens nos meios policiais, foi baleada com mais de 20 tiros. Diego Roberto Freitas Pereira tinha 27 anos de idade e estava sentado à uma mesa. Ele era morador do Jardim Figueira e teria tido no passado ligação com uma facção criminosa sendo expulso recentemente. Cápsulas de 9mm foram encontradas no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

Um segundo homem, idoso de 63 anos, que estava pelo local e não seria o alvo da ação acabou sendo atingido na região da bacia e foi socorrido consciente ao Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI) na Avenida 15, anexo à Santa Casa de Misericórdia. A Polícia Civil e equipe de perícia também se dirigiram à ocorrência.

A última morte violenta havia sido no último fim de semana, no sábado de Natal, dia 25 de dezembro, no bairro Terra Nova. Um adolescente de 13 anos matou com uma facada o próprio irmão. No boletim de ocorrência, ele justificou que estava defendendo a mãe de ambos de supostas ameaças desse irmão mais velho de 30 anos. Iuri Murilo Bertolini chegou a ser socorrido à UPA da Avenida 29, mas não resistiu aos ferimentos. Leia mais clicando aqui.