Equipe do Vila Aparecida FC de Ipeúna, campeã do Torneio Amizade ou Série C do Amador, em 2024

Equipe venceu 13 e empatou 2 dos 15 jogos disputados na competição amadora de Rio Claro

Facebook ‘Site Amador Esportes’ – Nesse domingo (17), no Distrital do Juventus, no Jardim das Palmeiras, foi realizada a grande final da 23° edição do Torneio Amizade da Região, também chamado de Amador Série C. A competição é organizada pelo Esportista João Algarve desde o ano de 2001. A única vez que não foi realizada foi no ano de 2020, devido à pandemia.

Na temporada de 2024, em jogo único, no Distrital do Juventus, a equipe do Vila Aparecida de Ipeúna derrotou o forte time do Solar EC, também de Ipeúna, pelo placar de 1×0, sagrando-se o grande campeão do Torneio. A equipe conquistou o título de forma invicta, onde venceu 13 e empatou em dois dos 15 jogos que disputou em todo torneio.

CAMPEÕES

Com isso, a equipe do Vila Aparecida FC, entra para galeria dos Campeões do Torneio Amizade, e se junta ao EC Nova Era, maior vencedor, com 06 títulos; ao Santa Cruz de Ajapi, que possui 03 títulos; e também aos times do EC Belmare, Jardim Novo FC, AD Ferraz e Atlético Mata Negra FC, todos com 01 título cada. As extintas equipes do Mata Negra FC e CR Ajapi, conquistaram 03 títulos cada. Os, também, extintos times do Paineiras, Juventude Ajapi e Independência, conquistaram um título cada.

SEQUÊNCIA

A equipe do Vila Aparecida pode trilhar o mesmo caminho da equipe do AD Ferraz, campeão do Amizade de 2016, e que atualmente disputa o Amador de Rio Claro, onde em 2024 foi campeão da Série B2, a 3° divisão do Amador, e conquistou o acesso a Série B, a 2° divisão do Amador.

As equipes do EC Bellmare, campeã em 2009; assim como o Jardim Novo FC, campeão em 2015, ambos disputaram a Divisão de Elite do Amador em 2024. Ou a equipe pode permanecer no Torneio Amizade, como fazem as equipes do EC Nova Era, Santa Cruz e Atlético Mata Negra.

Site Amador Esportes