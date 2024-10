Equipe do Milan FC com a taça de campeão, no Distrital do Juventude, no último domingo na cidade de Rio Claro (FOTO: LUCAS CUNHA)

Equipe, que foi campeã da Copa da Liga, no primeiro semestre, fatura mais um título na temporada

Facebook ‘Site Amador Esportes’ – No último domingo (27), no Distrital do Juventude, no Jardim Wenzel, foi realizada a grande final da Série B1, a Segunda Divisão do Amador de Rio Claro. A equipe do Milan FC derrotou o Alagoanos pelo placar de 3×0, e faturou o título da competição que reuniu 18 equipes, com início em 4 de agosto. A equipe do Milan foi campeã, sem perder nenhum dos 8 jogos disputados, ao longo da competição.

Pelo lado do Alagoanos, a equipe saiu de campo com a cabeça erguida, pois a derrota, na decisão, foi a única sofrida pela equipe, em 08 jogos, onde foram 07 vitórias e 01 derrota. A equipe fica com o vice-campeonato e a vaga na eventual Copa do Amador, prevista para fevereiro de 2025.

CAMPANHA

Na 1° fase, o time do Milan figurou no grupo B, onde fechou em 1° lugar, com vitórias sobre o Real Maria, por 2×0; Parque São Jorge, por 1×0; e ainda o W.0. sobre o Quilombo, que abandonou a competição. Ainda tiveram os empates diante do Entre Amigos e Expressinho do Vasco, ambos pelo placar de 1×1. Nas quartas de final, o Milan eliminou o Jardim Guanabara, com vitória por 2×1. Nas semifinais, vitória por 2×0 sobre o Entre Amigos; e por fim, na decisão, vitória por 3×0 sobre o Alagoanos.

INVENCIBILIDADE

A equipe do Milan FC está a 27 jogos sem perder nenhum jogo oficial. A última derrota foi em 20 de agosto, pela 7° rodada da Série B do Amador de 2023, quando perdeu para o São Paulinho, por 1×0, no Distrital do Unidos, na Vila Cristina. Nessa competição, o Milan foi eliminado na 1° fase.

SEQUÊNCIA

Agora o Milan, que já conquistou dois títulos na temporada, vai disputar a 6° edição da Copa Integração, que tem início previsto para o domingo, dia 3 de novembro.

AMADOR SERIE B1 (2° DIVISÃO)

A Segunda Divisão do Amador contou com 18 equipes, divididas em 03 grupos, com 06 times cada. Na 1° fase, as equipes jogaram dentro do grupo e após 05 rodadas, os dois melhores colocados, de cada grupo, mais os dois melhores 3° colocados, avançaram às quartas de finais.

Às quartas de final, semifinal e final, foram todas em confrontos únicos. A competição foi realizada pela Liga Municipal, com apoio da Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretária de Esportes, que custeou toda as taxas de arbitragem. A Coordenação da competição foi do Esportista “Marcos Souza”, o popular Marcão.

Site Amador Esportes