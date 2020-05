Um atropelamento no início desta semana levou a uma discussão sobre a situação enfrentada por moradores da região sul. Mãe e filha foram atingidas em uma praça por um motorista que estava alcoolizado e invadiu o local com um veículo após perder o controle da direção. O caso aconteceu na Rua João Polastri, no Cidade Jardim, e deixou uma mistura de susto, medo e também alívio, já que as vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

Silvana Bueno estava no local e conseguiu escapar do atropelamento por muito pouco: “Moro no prédio que fica em frente e desço rapidamente com a minha cachorrinha Meg no local, principalmente nesta época de quarentena. Estava na praça e de repente aquele carro veio com tudo na nossa direção. Nem sei explicar, mas tive o impulso de me jogar e consegui escapar da batida, mas infelizmente as outras vítimas não. Lembro que me levantei e já vi aquela cena das duas caídas ao chão”.

Silvana ainda conta que o excesso de velocidade pelas ruas na região é constante e que espera que o ocorrido sirva de alerta e venha como forma de conscientização: “Eu, como envolvida, digo que vi a morte de perto. O abuso de alguns motoristas, a confiança na velocidade são um perigo. Isso que aconteceu aqui poderia sim ter sido uma tragédia. O meu pensamento é de que os condutores precisam sim ter mais cautela, porém acho que as autoridades poderiam dar uma atenção a esta região da cidade que cresceu muito. Precisamos de segurança e policiamento”.

Outras situações graves no local também foram relatadas por moradores: “É comum a prática de rachas aqui. As marcas dos pneus estão no asfalto pra quem quiser ver. Necessitamos de uma atenção. Não precisamos de campo de futebol aqui na frente como estão fazendo, mas sim de segurança”, disse a moradora Cintia Pimentel Porto Mazzeo.

A reportagem do JC entrou em contato com Marco Antonio Bellagamba, secretário de Segurança, Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Sistema Viário, que tomou ciência das reivindicações: “Ao meu conhecimento é a primeira ocorrência que chega neste local, mas diante dos relatos me comprometo junto às equipes e aos moradores avaliar o que pode ser feito em relação ao trânsito, já que a sinalização existe e precisa ser respeitada. Vou solicitar também junto à GCM e também à PM uma atenção no patrulhamento”.

O condutor envolvido na ocorrência foi levado até a delegacia e preso.