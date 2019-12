VÍDEO: Idoso fica com 40% do corpo queimado ao salvar neto de incêndio

O final de ano para uma família de Rio Claro chegou de uma maneira triste. Um incêndio destruiu a casa onde moram dois adultos e uma criança na Rua 12 no bairro Jardim Bandeirantes. A ocorrência foi registrada no início da tarde de quinta-feira (26) quando estavam no imóvel um idoso e o neto de apenas quatro anos. No local também mora o pai da criança. Ele tinha acabado de sair para trabalhar: “Quando eu cheguei na empresa meu telefone tocou e era o dono do bar da esquina de onde eu moro dizendo para eu voltar correndo que a minha casa estava pegando fogo e que meu filho e meu pai estavam sendo socorridos pelo SAMU. Eu voltei imediatamente e quando cheguei vi os bombeiros terminando de apagar o fogo. Quando eu entrei o sentimento foi de completa impotência”, relata Vinicius Kalil de 32 anos que trabalha como motoboy e se divide em dois empregos para manter as despesas da casa.



Os móveis e eletrodomésticos foram praticamente todos perdidos. O telhado desabou e o forro cedeu.Porém a maior tristeza de Vinicius veio com a notícia que os ferimentos que o pai sofreu: “Ele teve 40% do corpo queimado e está internado aguardando uma vaga em um hospital em Jaú u Limeira que tem unidades especializadas neste tipo de caso. Meu pai foi um herói porque ele estava no quintal e o meu filho na sala. Quano ele percebeu o fogo atravessou as chamas para salvar o neto. Meu filho não teve ferimentos mas ele se queimou”, conta emocionado.



Ajuda

Na tarde de ontem (27), vizinhos e amigos ajudaram Vinicius a retirar os entulhos do local. Empresários e a população que tiverem doações podem colaborar com a família: “Teremos que reconstruir telhado, trocar as portas e nem sei se as paredes irão aguentar. Se alguém puder colaborar com telhas, madeiras, móveis ou eletrodomésticos serei muito grato. Toda a ajuda que for de coração será bem vinda neste momento muito difícil já que não temos dinheiro para recomeçar”, conta Vinicius. Os interessados podem entrar em contato através do telefone 99767-2305.