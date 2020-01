VÍDEO: Homem é salvo por bombeiros após engasgar com pedaço de carne

Um homem de 47 anos que engasgou com um pedaço de carne foi salvo no dia 1º de janeiro por bombeiros. A vítima foi levada pelo genro até a sede do quartel com as vias respiratórias obstruídas e inconsciente. Em uma ação rápida, bombeiros realizaram a manobra de Heimilich e massagem cardíaca no homem, retirando o pedaço da carne que provocou o engasgamento e fazendo com que ele voltasse a respirar e recobrasse os sentidos.