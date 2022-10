A Secretaria Municipal de Educação pretende reduzir em ao menos 50% a fila de crianças que aguardam uma vaga na creche na rede pública municipal de ensino. A titular da pasta, Valéria Velis, informou durante entrevista nessa terça-feira (11) ao programa Farol JC, nas redes sociais do Jornal Cidade, que duas novas escolas que terão as obras concluídas em breve deverão atender à demanda, assim como outras ações que poderão reduzir a espera. Segundo dados atualizados em 31 de agosto, 1.183 crianças estão na fila aguardando por uma nova vaga.

“Todo munícipe que procura nossas escolas, se não temos vaga naquele momento para atender, ele é incluído nessa lista de espera. Existem as prioridades, que são do Ministério Público, do Conselho Tutelar, das mães que trabalham ou trabalham parcialmente. Essa lista é flutuante, conforme vamos abrindo vagas, elas se reduzem. Neste período estamos fazendo o levantamento da demanda das vagas para o ano que vem”, explica Velis. A partir do dia 16 de outubro a lista será fechada e analisada para se acertar a oferta de vagas no próximo ano.

Uma das maneiras de se reduzir a quantidade de vagas em aguardo será a abertura de novas escolas. Duas delas estão em construção, uma na região do Bosques do Rio Claro e outra no Jardim das Palmeiras. Com a inauguração de ambas previstas para o primeiro semestre de 2023, espera-se oferecer 500 vagas no total. “Vamos abrir assim que as construções estiveram prontas. Com a reorganização da rede como um todo, conseguimos atender essa listagem. Estamos procurando também prédios e aumentando salas de aula onde já temos atendimento para diminuirmos muito a lista”, acrescenta.

De acordo com os dados oficiais, há 98 crianças na lista do Ministério Público, 37 pelo Conselho Tutelar, 414 são referentes às famílias em que os responsáveis não trabalham, 34 trabalham parcialmente e 600 os responsáveis trabalham integralmente, o que resulta em 1.183 crianças. Além disso, outras 192 crianças estão cadastradas para transferência de unidade escolar, isto é, já estudam, mas desejam se realocar. No total em geral, são 1.375 na lista.