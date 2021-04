O sábado (3) amanheceu com pouca movimentação em alguns pontos conhecidos da cidade. Na região norte, nas proximidades da Lagoa Seca do Cervezão, as ruas estavam vazias e não se viu munícipes fazendo uso da área de lazer do bairro. Já no trecho da Avenida Visconde, na altura do Espaço Livre, a cena também se repetiu. Poucos motoristas trafegavam. A Rua 6, uma das principais vias que levam ao Centro de Rio Claro, na região comercial, o cenário era deserto.

A tradicional Feira de São Benedito, que ocorre todo sábado pela manhã, não foi realizada e com isso na Avenida 13 com Rua 9 não tinha praticamente ninguém fora de casa. No entorno do Aeroclube, na Avenida Presidente Kennedy, o local também está isolado pelo poder público. Confira no vídeo entrevista com o sub-comandante da Guarda Civil Municipal, Rodrigo Servidoni, sobre os trabalhos das barreiras sanitárias no município.

Avenida Presidente Kennedy

Rua 6, no Centro de Rio Claro

Avenida 13 sem a Feira de São Benedito