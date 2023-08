Na quarta-feira, Rogério Guedes se pronunciou contra projeto do prefeito Gustavo quanto ao terreno do aeroporto municipal

O vice-prefeito Rogério Guedes (PL) foi exonerado do cargo de Secretário municipal de Segurança de Rio Claro pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) no final da tarde desta sexta-feira (4). Além dele, a chefe de gabinete de Rogério, Amanda Servidoni, também está deixando o cargo comissionado. A decisão acontece cerca de 48 horas após Rogério vir a público demonstrar seu descontentamento com o Gustavo em relação ao projeto que viabiliza a venda da área do aeroporto municipal. As exonerações constam no Diário Oficial do Município.

À coluna Farol JC, Perissinotto afirmou que a exoneração acontece “por uma questão técnica, para corrigir a rota da segurança municipal e seguirmos um novo caminho”, declarou. Questionado se o vídeo publicado por Rogério influenciou na decisão, Gustavo afirmou que “não foi fundamental, mas pesou. Não foi uma maneira republicana de se discutir o assunto”, acrescenta.

Ainda não há nomes para assumir o cargo. O secretário-adjunto na pasta da Segurança é Rodrigo Gonçalves, membro do PSD, partido de Gustavo. Nos próximos dias um novo secretário titular deverá ser anunciado pelo prefeito. Em contato com a reportagem, Rogério Guedes informou que iria se manifestar publicamente na próxima semana.

Ainda na tarde desta sexta-feira, a Câmara Municipal concluiu a votação do projeto que viabiliza a venda da área do aeroporto de Rio Claro, hoje ocupada pelo Aeroclube. Os vereadores também aprovaram um novo empréstimo para a Prefeitura contratar, estimado em R$ 50 milhões, junto à Desenvolve SP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo).