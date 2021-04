Após empatar fora de casa por 2 a 2 com o Monte Azul, o Velo Clube tenta se reencontrar com a vitória na noite desta quarta-feira (28) contra o Red Bull Brasil às 22h no Estádio Benito Agnelo Castellano em jogo válido pela nona rodada do Paulistão A-2. O time velista é o 14º colocado com cinco pontos, sendo cinco derrotas, dois empates e uma vitória. O RB Brasil é o oitavo com 10 pontos, somando quatro derrotas, um empate e três vitórias.

No duelo desta noite, o Rubro-verde terá dois desfalques confirmados devido à suspensão automática. O zagueiro Lucas Castilho e o meia Kadu Santos receberam o terceiro cartão amarelo diante do Monte Azul e estão fora do jogo.

Por outro lado, o goleiro Felipe Garça, que estava suspenso após ter sido expulso contra a Portuguesa, fica à disposição.

Um provável Velo para a partida: Felipe Garça (Eduardo), Vinicius Pedalada (Luis Roberto), Alexandre Carvalho, Felipe Codo, Wesley, Eurico, Anderson Brito, Ruan Quadros, Judson, Romarinho e Rodrigo Pelé.

Red Bull Brasil

O técnico Vinícius Munhoz deve repetir a mesma formação que venceu o EC São Bernardo por 1 a 0 na última rodada, com: Fabrício, Wallison, Kauan, Jonathan, Moreira, Léo (Eliton Júnior), Cristiano e Welliton (Pedro), Bruninho, Everton Souza e Ramires.

Regulamento

Vale relembrar que se classificam para as quartas de final os oito melhores, respeitando a ordem de classificação para definir os duelos. A partir desta fase de disputa será utilizado o VAR pela primeira vez na A-2.

Os classificados se enfrentam na semifinal, também em turno e returno, com o cruzamento já definido de acordo com a classificação na primeira fase. Nas fases eliminatórias, os empates nos placares agregados serão decididos nos pênaltis.

Os dois finalistas conquistam o acesso à elite do futebol paulista e os dois últimos da primeira fase serão rebaixados à Série A-3 do Campeonato Paulista.