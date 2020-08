Elenco velista se prepara para o retorno do Campeonato Paulista da Série A-3 e utiliza a semana para mesclar trabalhos físicos e técnicos no Estádio Benito Agnelo Castellano em RC

Faltanto menos de um mês para o retorno do Campeonato Paulista da Série A-3, que está programado para o dia 20 de setembro, o Velo Clube treina forte para reestrear no estadual.

A semana tem sido de muito trabalho para o elenco Rubro-verde, com treinamentos físicos e técnicos.

Nem mesmo no final de semana os jogadores terão descanso. Hoje os treinos técnicos acontecem em dois períodos no Estádio Benito Agnelo Castellano. No sábado (22) está agendado um trabalho físico à tarde e, no domingo (23), a atividade acontecerá pela manhã.

O técnico Cléber Gaúcho tem à disposição: os goleiros Aurélio, Eduardo, Felipe Garça; laterais: Everton, Janilson, Lucas Pavone, Vinicius; zagueiros: Alexandre Carvalho, Felipe Codognatto, Gabriel Caran, Léo Santos; os volantes: Eurico, Kayo, Niander; os meias: Anderson Brito, Christian, Felipinho e Vitinho; e os atacantes Igor Eto´o, Lucas Duni, Luiz Gustavo, Rodney, Samuel e Thiaguinho.

Regulamento

Vale destacar que os oito primeiros se classificam para as quartas de final. A partir daí e nas semifinais e na decisão, os jogos serão em sistema mata-mata. Em caso de igualdade nestes duelos, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. A única vantagem da melhor campanha será decidir o jogo final dentro de casa.

Os dois finalistas conquistam uma vaga na Série A-2 de 2021 e os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão do Futebol Paulista, equivalente ao quarto nível do futebol do estado.