Velo Clube e o líder Noroeste empatam sem gols

Pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 o Velo Clube viajou até Bauru para enfrentar o líder da competição: o Noroeste. Em campo o jogo começou bastante movimentado com as duas equipes buscando espaço para avançar no ataque porém as defensivas estavam atentas em afastar o perigo. Com isso os times rodavam muito no meio de campo e quando conseguiam, se arriscavam nas bolas longas mas este caminho também não funcionou e os primeiros 45 minutos terminaram sem gols.

Na etapa complementar os setores de criação de Noroeste e Velo voltaram ainda mais afinados e com isso a bola passou a chegar com mais frequência no ataque. As chances de gol foram claras desde os primeiros minutos para ambos os lados e quem se destacou foram os goleiros.

A partir dos 20 minutos, diante da grande movimentação até então, o ritmo começou a cair e com isso os erros começaram a aparecer principalmente pelo lado do rubro-verde. Quem passou a se destacar foram os mandantes que inclusive aos 31 minutos acertaram uma bola na trave. A pressão continuou mas nesta altura o empate já era um bom negócio para o Velo Clube que se fechou em campo e segurou o zero a zero até o apito final.