SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A menos de um mês para a estreia da 23ª edição do Big Brother Brasil (Globo), os nomes de vários famosos começaram a circular em listas nas redes sociais como possíveis participantes do Camarote A estreia do está prevista para 16 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt, e o único spoiler feito pelo diretor Boninho é que terá a Casa de Vidro e acontecerá antes do início da competição.

O cantor Vitão é um dos nomes que circula em todas as listas de possíveis famosos para entrar no programa. O artista, que já participou da Dança dos Famosos, do Domingão do Huck, já falou em entrevistas que não descartaria participar de outros realities e atuar em novelas. A cantora Wanessa é outra celebridade cotada para o Camarote, mas ela desmentiu os boatos no Instagram de que estará no reality. Com shows marcados para janeiro, a artista falou que sequer foi cotada para o programa.

Depois da participação do irmão Fiuk na edição 21 do reality, a atriz e cantora Cleo é outra famosa que tem o nome presente nas várias listas de convidados para participar do programa. Até o momento, ela não veio a público desmentir. Outro artista dado como certo no programa é o cantor Lucas Lucco. Há boatos que o nome dele é um dos primeiros a aparecer na lista do camarote, mas até agora o artista não se manifestou. No site de Lucco, não há a divulgação da agenda de shows para 2023.

Há boatos ainda da participação da surfista de ondas gigantes Maya Gabeira, que venceu Tow Surfing Challenge 2022 e já entrou para o Guinness Book por ter pego a maior onda de 2020. Será que ela vai seguir os passos de Pedro Scooby (BBB 21) e Lucas Chumbo (BBB 20) no reality? Na lista de atores cotados para o reality, figuram ainda os atores Rômulo Arantes Neto, Pablo Moraes, Vitória Strada, Ana Hikari, André Luiz Frambach e Bruna Griphao. Na cota de influenciadores do reality há rumores da participação de Dora Figueiredo, Vivi Wanderley e Laura Brito.