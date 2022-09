Folhapress

A lista da revista Forbes com os bilionários que fizeram suas fortunas por conta própria tem dez empresários brasileiros. No ranking dos bilionários self made estão nomes como os de Jorge Paulo Lemann, fundador do fundo de investimento 3G Capital e o homem mais rico do Brasil, Eduardo Saverin, um dos fundadores da rede social Facebook, e Luciano Hang, dono da rede varejista Havan e um dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), presidente candidato à reeleição.

O termo self made é usado para definir empresários que construíram as fortunas a partir do próprio trabalho, e não de condições externas, como heranças.

Segundo a publicação, a lista de bilionários brasileiros segue os critérios da Forbes norte-americana, que tem a participação acionária em empresas listadas em Bolsas de Valores como principal fonte de informação. O dia 31 de maio de 2022 foi definido como a referência para apurar o patrimônio.

Juntos, os dez brasileiros bilionários têm um patrimônio estimado em mais de R$ 322 bilhões.

JORGE PAULO LEMANN

Fortuna: R$ 72 bilhões

Posição no ranking geral: 1ª

Idade: 82 anos

Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Origem do patrimônio: AB Inbev/3G Capital

Jorge Paulo Lemann é um dos fundadores do fundo de investimentos 3G Capital e acionista majoritário da multinacional de bebidas Anheuser-Busch InBev, resultado da fusão da brasileira Ambev com a belga Interbrew. O empresário também detém participações da holding Restaurant Brands International, dona do Burger King e da empresa de alimentos Kraft Heinz.

EDUARDO LUIZ SAVERIN

Fortuna: R$ 52,8 bilhões

Posição no ranking geral: 2ª

Idade: 40 anos

Nascimento: São Paulo (SP)

Origem do patrimônio: Facebook

Nascido em São Paulo, Eduardo Saverin fundou o Facebook em 2004 ao lado de Mark Zuckerberg e mais três colegas, enquanto estudava na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em 2016 ele lançou o fundo de investimentos B Capital ao lado de Raj Ganguly.

MARCEL HERRMANN TELLES

Fortuna: R$ 48 bilhões

Posição no ranking geral: 3ª

Idade: 72 anos

Nascimento: Rio de Janeiro

Origem do patrimônio: AB Inbev/3G Capital

Sócio de Lemann na 3G Capital e em outros empreendimentos, Telles também é grande acionista da ClearSale, por meio da Innova Capital, que fez IPO na B3 em julho.

CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA

Fortuna: R$ 39,85 bilhões

Posição no ranking geral: 4ª

Idade: 74 anos

Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Origem do patrimônio: 3G Capital

Também sócio da 3G Capital, Sicupira participa do conselho de administração das Lojas Americanas, ao lado de Paulo Alberto Lemann. Formado em Administração pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Sicupira construiu boa parte do patrimônio como sócio da AB InBev, a maior cervejaria do mundo.

LUCIANO HANG

Fortuna: R$ 24,5 bilhões

Idade: 59 anos

Posição no ranking geral: 8ª

Nascimento: Brusque (SC)

Origem do patrimônio: Havan

Único dono da rede de lojas de departamentos, que conta com mais de cem lojas físicas espalhadas pelo país e mais de 15 mil funcionários, Luciano Hang criou a varejista Havan em 1986, aos 24 anos. A rede de departamentos foi fundada com o ex-sócio Vanderlei de Limas –que mais tarde vendeu sua parte para Hang.

ALEXANDRE BEHRING DA COSTA

Fortuna: R$ 24 bilhões

Posição no ranking geral: 9ª

Idade: 55 anos

Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Origem do patrimônio: 3G Capital

Cofundador da famosa 3G Capital, Behring integra os conselhos de administração da Kraft Heinz e da Restaurant Brands International. Formado em engenharia eletrônica, o empresário é conhecido no mercado de private equity. O seu caminho cruzou o dos sócios da 3G durante um MBA em Harvard, em 1995.

MIGUEL GELLERT KRIGSNER

Fortuna: R$ 16,8 bilhões

Posição no ranking geral: 16ª

Idade: 72 anos

Nascimento: La Paz (Bolívia)/naturalizado brasileiro

Origem do patrimônio: O Boticário

Nascido na Bolívia e naturalizado brasileiro, Miguel Krigsner é o fundador da rede O Boticário, segundo maior nome do setor de cosméticos do Brasil. O empresário também tem participação no grupo Scalina, fabricante das marcas Trifil e Scala.

WALTER FARIA

Fortuna: R$ 16,7 bilhões

Posição no ranking geral: 17ª

Idade: 67 anos

Nascimento: Pedranópolis (SP)

Origem do patrimônio: Grupo Petrópolis

Nascido em Pedranópolis, interior de São Paulo, Walter Faria adquiriu a pequena cervejaria Petrópolis em 1998. Em 15 anos, conseguiu transformar a Petrópolis, detentora de marcas como Itaipava e Crystal, em uma das maiores empresas de cerveja e bebidas do Brasil.

JORGE NEVAL MOLL FILHO

Fortuna: R$ 13,6 bilhões

Posição no ranking geral: 22ª

Idade: 77 anos

Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Origem do patrimônio: Rede D’Or

Cardiologista, Jorge Neval Moll fundou a Rede D’Or em 1977. Atualmente, o grupo hospitalar é considerado o maior do Brasil. O grupo entrou na Bolsa de Valores em 2020, movimentando R$ 11,3 bilhões. Depois da abertura de capital, o médico segue como principal acionista da companhia.

ALCEU ELIAS FELDMANN

Fortuna: R$ 13 bilhões

Posição no ranking geral: 23ª

Idade: 72 anos

Nascimento: Santa Catarina

Origem do patrimônio: Fertipar

O empresário Alceu Elias Feldmann é o fundador do Grupo Fertipar, empresa de fertilizantes. Formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, Feldmann iniciou sua carreira como vendedor em uma empresa do ramo. Em 1980, ele alugou um armazém e fundou sua empresa que hoje é considerada uma das principais do ramo no país.