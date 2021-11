Um veículo Tracker, com placas de Santa Gertrudes, colidiu contra um poste no trecho da Avenida M-23 com a Rua Avenida 1-JF, no Jardim Floridiana, na tarde deste sábado (27). Ainda não se sabe as causas do acidente. A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a ocorrência.

O trecho é um dos mais movimentados daquela região. Nas proximidades ficam o Sesi Rio Claro e o clube Floridiana Tênis Clube. A via também é uma das mais utilizadas pelos trabalhadores do Distrito Industrial. O veículo envolvido no acidente segue parado no lugar e uma faixa faz isolamento ao seu redor.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, somente neste ano em Rio Claro foram registrados 704 lesões culposas por acidente de trânsito no município, de janeiro a outubro. Outras 511 lesões dolosas foram notificadas no mesmo período.