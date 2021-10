Rio Claro aplica nesta quinta-feira (7) primeiras, segundas e terceiras doses contra a Covid. O atendimento será em quatro locais, sendo que no Centro Cultural será das 8 às 16 horas. Também às 8 horas começa o atendimento nos postos do Santa Filomena (no shopping) e do São Rafael, onde a vacinação termina ao meio-dia. O posto da Unimed (Rua 12) irá funcionar das 7h30 às 12h30.

A primeira dose continua para maiores de 12 anos, inclusive gestantes e puérperas. A segunda dose será para quem foi vacinado com a Pfizer até 11 de agosto, com a Coronavac até 15 de setembro ou com a Astrazeneca até 28 de julho.

As doses de reforço (terceiras doses) serão aplicadas em profissionais de saúde, idosos e pessoas com alta imunossupressão. Serão vacinados os profissionais de saúde que tomaram a segunda dose de qualquer laboratório até 17 de abril. É obrigatória a apresentação de documento que comprove o vínculo empregatício e exercício da função, por exemplo, carteirinha do conselho profissional, crachá ou declaração do serviço de saúde onde atua.

Para a dose de reforço, as pessoas com 60 anos ou mais também devem ter tomado a segunda dose até 17 de abril. Já as pessoas com imunossupressão de alto grau precisam ter recebido a segunda dose até 9 de setembro. No caso das pessoas com imunossupressão de alto grau é obrigatória a apresentação de declaração médica com CID ou receituário de uso contínuo de medicamento modificador da resposta imune.

Todos que forem se vacinar devem levar RG, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. No caso de segundas doses e doses de reforço também é necessário o comprovante de vacinação com as doses anteriores.

Trabalhadores de Saúde

De acordo com documento técnico emitido pelo governo estadual, trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Compreende tanto os profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), bem como os trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Incluem-se ainda profissionais que atuam em cuidados domiciliares (cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.