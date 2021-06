Quem trabalha como motorista profissional de caminhão ou de transporte de passageiros a partir de segunda-feira (14) poderá se vacinar contra a Covid em Rio Claro. O grupo inclui taxistas (apresentar certificado de registro municipal de taxista); motoristas e cobradores de ônibus municipal e intermunicipal (apresentar carteira de trabalho comprovando a função); motoristas do transporte escolar (apresentar certificado de registro municipal de transporte escolar); caminhoneiros (apresentar certificado de registro nacional de transportadores rodoviários de carga); e motoristas de aplicativo (apresentar o perfil de motorista do aplicativo, comprovando as últimas viagens). O atendimento será das 8 às 15 horas no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera e, em horários diferenciados, nos três pontos de drive-thru. Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência em Rio Claro.

O atendimento continua para pessoas com deficiência permanente, que devem apresentar também laudo médico ou resultado de perícia médica, e para os profissionais da educação é obrigatório comprovante com QRCode. Antes de procurar o posto de vacinação, o profissional de educação acessa o site https://vacinaja.sp.gov.br/educacao para ter o seu pré-cadastro, que passa por um processo de análise da Secretaria Municipal da Educação e precisa ser validado pela escola onde trabalha, conforme critérios definidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O profissional recebe, então, em seu email o Comprovante Vacina Já Educação. Este documento comprova a elegibilidade para a vacinação e terá um QRCode para verificação de autenticidade.

Gestantes e puérperas com 18 anos ou mais também podem ser vacinadas. Para as puérperas é necessário apresentar certidão de nascimento da criança, comprovando parto em até 45 dias, e para as gestantes o cartão de pré-natal.A vacinação contra a Covid continua para pessoas com 52 anos ou mais; pessoas a partir de 18 anos que tenham comorbidade ou síndrome de Down ou que estejam em terapia renal substitutiva (diálise) e também para transplantados imunossuprimidos. Os transplantados devem apresentar declaração médica ou comprovante de que foram atendidos em ambulatório de transplantados. Quem faz diálise deve apresentar relatório do centro de diálise e quem tem comorbidade declaração/relatório médico comprovando e indicando a comorbidade ou receituário de uso contínuo.

A aplicação de segundas doses nesta segunda-feira (14) será para as pessoas que tomaram a vacina Oxford/AstraZeneca até 22 de março e em quem recebeu a Coronavac/Butantan até 17 de maio. Para a segunda dose, além dos documentos pessoais, é necessário apresentar o comprovante da primeira dose.Das 8 ao meio-dia, a equipe do Santa Filomena atende em drive-thru no Shopping Rio Claro, na Av. Conde Francisco Matarazzo Junior. No mesmo horário, os profissionais do São Rafael estão no pronto atendimento, na Rua 1 entre as avenidas 15 e 19. Já a equipe da Unimed atende das 8 às 13 horas na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (prédio da antiga empresa Alexandre Junior).Para agilizar o atendimento, é importante que as pessoas, antes de irem ao posto de vacinação façam o cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.