A faixa etária para vacinação contra a Covid foi ampliada em Rio Claro, que vacina na segunda-feira (12) quem tem a partir de 36 anos. É importante que antes de irem ao posto de vacinação as pessoas façam o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br , o que agiliza o atendimento e otimiza o trabalho dos profissionais envolvidos na campanha.

Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Rio Claro.

O atendimento na segunda-feira será nos cinco locais de vacinação. No Centro Cultural e Faculdade Anhanguera a vacinação começa às 8 e vai até as 15 horas. Das 8 às 13 horas haverá vacinação nos pontos de drive-thru que funcionam no pronto atendimento do hospital São Rafael (Rua 1) e na antiga empresa Alexandre Junior (equipe da Unimed). No drive do Shopping Rio Claro, a equipe do hospital Santa Filomena irá vacinar das 10 às 14 horas. Nos cinco locais o atendimento pode ser encerrado antes, se acabarem as doses.

Na segunda-feira (12) a segunda dose de Coronavac/Butantan será aplicada nas pessoas vacinadas até 15 de junho e da vacina Oxford/Astrazeneca em quem recebeu a primeira dose até 18 de abril. Para a segunda dose, além dos documentos pessoais, é necessário apresentar o comprovante da primeira dose. O atendimento aos demais grupos contemplados também continua.

A orientação da Vigilância Epidemiológica é para que as pessoas evitem levar acompanhantes, principalmente crianças, e sigam os cuidados preventivos à Covid também no posto de vacinação. É obrigatório o uso de máscara e as pessoas devem manter o distanciamento.