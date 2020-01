USF do Guanabara: sem médico e farmácia fechada

A população que necessita dos serviços oferecidos pela Unidade de Saúde da Família do bairro Guanabara não está podendo realizá-los. O motivo é a falta de profissionais na unidade. “Fui até o local e está sem clínico. Na recepção fui informado de que a doutora está afastada por licença-maternidade há três meses e que não há profissional para atendimento. Simplesmente me disseram para aguardar, ninguém me deu nenhum tipo de encaminhamento, muito menos souberam me informar do prazo para normalização. Se era de conhecimento que essa médica iria sair de licença-maternidade, por que não providenciaram uma substituta? É uma questão de organização”, afirma um morador que prefere se manter no anonimato com medo de encontrar mais dificuldade depois para agendamento na área da saúde por conta da denúncia.

Diante dos fatos, a reportagem do Jornal Cidade foi até o local e na porta encontrou o seguinte aviso: “Estamos sem médico por tempo indeterminado. Agradecemos a compreensão”. Outro fato que chamou a atenção foi a farmácia que funciona na unidade também estar com as portas fechadas. Por lá um outro comunicado dizendo que o motivo seriam “Férias”.

“Vim buscar um medicamento e a realidade é essa. Estão pedindo que a gente se dirija até outro local. Tudo bem, estão dando opção e eu vou por conta da necessidade, mas imagina se a moda pega e em todos os lugares quando alguém sai de férias é preciso fechar a porta. São serviços essenciais e que precisam ser mantidos. Férias são agendadas. Cadê a organização?”, relata uma moradora.

O que diz a prefeitura

A reportagem do Jornal Cidade entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Rio Claro que, por meio da assessoria de imprensa, enviou a seguinte resposta: “Para que os usuários da Unidade de Saúde da Família do Jardim Guanabara não fiquem sem atendimento devido à licença-maternidade e férias de profissionais, a Fundação Municipal de Saúde realiza atendimentos dessas pessoas na USF Benjamin de Castro, para onde os pacientes da USF Guanabara estão sendo encaminhados para entrega de receitas de medicamentos controlados, leitura de exames e consultas emergenciais. Já para a entrega de remédios, os usuários estão sendo orientados a procurarem as unidades de saúde do Jardim Novo 1 e do Terra Nova. Quem preferir, pode pegar o remédio em qualquer outra unidade. Essas medidas estão sendo adotadas enquanto a prefeitura trabalha para a contratação de 33 médicos e outros profissionais da área de saúde, o que também vai normalizar a situação na USF do Guanabara. A convocação já foi feita e o município aguarda os prazos e tramitações administrativas para que esses profissionais iniciem o trabalho na rede pública municipal de saúde”.

Recado

Aviso na porta da farmácia comunica que o local estará fechado do dia 20/01/2020 até 03/02/2020 por motivo de férias. Indicação é que a população procure as unidades do Palmeiras, Jd. Novo e UBS da 29.