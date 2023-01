“Fanti Beer Truck” é um projeto ousado do empresário Danilo Fanti que faz sucesso em eventos de Rio Claro há dois anos.

Danilo Fanti adaptou a Towner para ser uma choperia sobre rodas podendo oferecer 4 tipos de chopps ao mesmo tempo

Ela tem 4 rodas e tem capacidade para transportar até 8 pessoas, mas a Towner do empresário Danilo Fanti não é usada para carregar pessoas e sim bebida, para ser mais específica: chopp.A Choperia itinerante tem nome: Fanti Beer Truck. Com designer inovador e especializada em chopps artesanais, Danilo percebeu que havia uma necessidade no mercado e logo comprou uma Towner e adaptou-a para levar chopp sobre rodas em qualquer lugar da cidade “a gente verificou que havia uma necessidade no mercado, nos eventos só tinha o pessoal do food truck e a bebida não era itinerante… então resolvemos desenvolver o carro,” conta o empresário.

Por ser compacto, Danilo viu que era possível colocar o veículo em espaços pequenos e começou a investir em locações para eventos comerciais e particulares, “ele sendo móvel a gente consegue colocar dentro de eventos, chácaras, condomínios e até salão de festas, então fica mais fácil e bem mais acessível,” explica. A van é toda adesivada na parte exterior, se auto promove, tem estilo e charme. Em dois anos o veículo já circulou em vários pontos de Rio Claro. Danilo foca mais em eventos, festas, confraternizações, aniversários e casamentos.

Chopeira com 4 torneiras Capacidade para 200 litros de chopp geladinho Com uma SmarTV para você ouvir música

Sua Towner tem um sistema inventado por ele mesmo. Atrás do banco do motorista e passageiro, foi feita uma divisão no carro: do lado direito foi adaptada uma TV Smart de 27 polegadas que pode ser usada nos eventos para ficar tocando músicas. Do lado esquerdo fica o reservatório que tem capacidade para levar até 4 barris de chopp com 50 litros cada. E na traseira do veículo há uma divisória customizada com estampa de um bar real e bem charmoso e mais 4 torneiras com saídas individuais, “a torneira está ligada a um barril, então a gente pode ao mesmo tempo usar 200 litros e pode ser diversificado: uma torneira para Chopp Pilsen, outra para Chopp escuro, outra Chopp de vinho e outra Chopp IPA, então cada torneira pode sair um chopp diferente,” conclui.

Danilo usa energia elétrica para manter todo o sistema do carro funcionando, explica que a chopeira é industrial então ela aguenta passar o dia todo fornecendo a bebida gelada para um público de até 400 pessoas. Admiradores do chopp agradecem, pois o chopp servido direto do barril e oferecido sob pressão da torneira, provoca espuma e oferece um sabor diferenciado.