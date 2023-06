Carros de várias marcas e modelos tiraram o fôlego de muita gente, os irmãos Vitor e Felipe Baptista, pilotos de corrida, também estiveram presentes no evento.

Dani Sodelli, criadora de conteúdo digital, participou do evento

Um encontro recente de supermáquinas no Bocão Pisos agitou Santa Gertrudes e as cidades da região. Carros incríveis e pessoas famosas estiveram por lá, como Dani Sodelli, criadora de conteúdo digital, e os irmãos e pilotos profissionais Felipe e Vitor Baptista.

“O primeiro evento foi marcado por muita gente bonita e carros sensacionais, a garotada ficou louca… e hoje foi só o começo, porque logo nós teremos outros encontros”, comenta Dani Sodelli, garota-propaganda da loja.

O público pôde conferir, além de carros superpotentes e motos, o carro de corrida do piloto Felipe Baptista. “Sou piloto desde os meus cinco anos de idade, há quinze anos eu estou nesse meio profissionalmente, meu esporte é sobre carros e a gente disputa pela Stock Car nos autódromos pelo Brasil”, relata o piloto Stock Pro Serie.

Felipe Baptista, piloto Stock Car Pro Series

Painel e volante com vários comandos

Tanque de combustível

O Cruze com o aerofólio

Felipe e Vitor Baptista, são irmãos e pilotos de corrida

Seu carro com chassi e motor feitos para corrida tem apenas a parte externa igual à do Cruze: “o pessoal sempre acha que é igual um carro de rua, mas quando vê entende que é tudo modificado pra corrida mesmo”, completa o piloto, que é campeão Stock Light, dentre outras modalidades.

Por dentro do carro, basicamente tudo é feito de fibra carbono e fibra de vidro para ter o mínimo possível de peso. Tem rádio para se comunicar com a equipe e um volante com várias funcionalidades, como botão do rádio, de limitador de velocidade no box, limpador de para-brisa, entre outros usados durante a corrida. “Aqui são os botões que a gente mais usa, ficam de fácil acesso, e além desses botões a gente também tem uma caixinha na parte superior (teto), onde consigo mudar várias coisas do veículo, como ventoinha para refrigerar qualquer parte e ignição onde se liga o carro”, explica Felipe.

Seu irmão Vitor Baptista, também piloto profissional, corre desde os oito anos de idade, foi ao evento com um Jaguar I-PACE preto EV 400 elétrico com dois motores, um na parte dianteira e outro na parte traseira, cada um responsável por um eixo do carro, de torque instantâneo: “assim que eu encosto no acelerador, ele dá o máximo de potência, a gente tem o fator que não tem nenhum som de motor, então é algo diferente para a maioria das pessoas, mas é um carro superdivertido, com uma autonomia de 400 km”, detalha o piloto da Stock Series.

Jaguar I-PACE EV 400 elétrico com dois motores

Garante que o Jaguar, apesar de urbano, também proporciona muita emoção: “tem o modo dinâmico nele, então entrega de 0 a 100 km em menos de quatro segundos”, revela Vitor. O SUV esportivo com rodas de 20” tem conectividade Apple CarPlay, velocidade máxima de 240 km/h e uma série de recursos de controle de voz.

Outras marcas também chamaram a atenção do público presente, os Porsches variavam em modelo e cor. O empresário Thiago de Castro Mestre Moreno tem um na cor preta: “é um Porsche 992 Carrera S, 20/20, cabriolet com 450 cavalos”, segundo ele, é um carro destinado a quem quer correr e completa: “eu comprei esse carro porque eu gosto de velocidade”.

Porsche 992 Carrera S, 20/20, cabriolet com 450 cavalos