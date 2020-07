A Polícia Militar foi acionada nesta quinta-feira (16) para comparecer em motel, na região norte de Rio Claro, onde receberam uma denúncia de quê haviam chegado nas dependências do local, por meio de serviço de transporte de passageiro privado, três pessoas sendo duas do sexo masculino e uma do sexo feminino.

A viatura compareceu ao local para averiguar e acabou abordando essas três pessoas e localizando um revólver em posse delas dentro do quarto. Em entrevista com os abordados estes confessaram haver mais uma arma na parte externa do quarto sendo desta feita localizada uma pistola calibre 380. A ocorrência está sendo apresentada no plantão policial.