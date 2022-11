A partir do dia 5 de dezembro, as luzes e magia do Natal vão começar a circular pelos trilhos das cidades do estado de São Paulo. A Rumo, maior concessionária ferroviária do País, vai promover o projeto Trem de Natal 2022. Todas as datas já estão definidas e o itinerário vai incluir mais de 40 cidades da Malha Paulista. A iniciativa conta com a parceria da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

A programação será feita dos dias 5 a 18 de dezembro, sempre a partir das 19h com horário de chegada no destino final entre 22h e 0h. O roteiro inclui os municípios de Sumaré, Araraquara, Santa Fé do Sul, Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Santa Adélia, Guatapará, São Carlos, Pederneiras, Dois Córregos, Itirapina, Rio Claro, Americana, Campinas, entre outras. No total, o Trem de Natal 2022 vai percorrer mais de 800 quilômetros pelos trilhos da Malha Paulista.

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2022 em segurança, a Rumo chama a atenção da população para alguns cuidados essenciais:

· Mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

· Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

· Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Interaja nas Redes Sociais

Para dar mais visibilidade para essa ação especial, a concessionária convida os moradores para compartilhar as fotos e vídeos dos trens passando pela cidade com a hashtag #TremdeNatal2022 e mencionando nos stories a @rumologística.

Roteiro do Trem de Natal 2022 – Cidades e Distritos da Malha Paulista

Estimativa de horário: partida às 19h (primeira cidade do trajeto) e chegada entre 22h e 0h (última cidade do trajeto).

Atenção: o horário de circulação é estimado com base na programação da operação ferroviária. Por questões operacionais, podem ocorrer eventuais atrasos e mudanças de localidade/horário sem aviso prévio.

Dia 5/12

Santa Fé do Sul (partida por volta de 19h)

Três Fronteiras

Santana da Ponte Pensa

Santa Salete

Urânia

Jales (chegada entre 22h e 0h)

Dia 6/12

Jales (partida por volta de 19h)

Estrela D´Oeste

Fernandópolis

Meridiano

Valentim Gentil

Votuporanga (chegada entre 22h e 0h)

Dia 7/12

Votuporanga (partida por volta de 19h)

Simonsen – Distrito de Votuporanga

Roseira

Cosmorama

Ecatu – Distrito de Tanabi

Engenheiro Balduino – Distrito de Monte Aprazível

Bálsamo

Mirassol

São José do Rio Preto (chegada entre 22h e 0h)

Dia 8/12

São José do Rio Preto (partida por volta de 19h)

Engenheiro Schimtt – Distrito de São José do Rio Preto

Cedral

Uchoa

Catiguá

Catanduva

Pindorama

Santa Adélia (chegada entre 22h e 0h)

Dia 9/12

Santa Adélia (partida por volta de 19h)

Cândido Rodrigues

Taquaritinga

Santa Ernestina

Dobrada

Matão

Silvânia – Distrito de Matão

Bueno de Andrada – Distrito de Araraquara

Tutóia (chegada entre 22h e 0h) – Instalação da Rumo

Dia 10/12

Guatapará (partida por volta de 19h)

Rincão

Santa Lúcia

Américo Brasiliense

Tutóia – Instalação da Rumo

Araraquara (chegada entre 22h e 0h)

Dia 11/12

Araraquara (partida por volta de 19h)

Tutóia

Ibaté

São Carlos (chegada entre 22h e 0h)

Dia 12/12

Pederneiras (partida por volta de 19h)

Potunduva – Distrito de Jaú

Jaú

Dois Córregos (chegada entre 22h e 0h)

Dia 13/12

Dois Córregos (partida por volta de 19h)

Torrinha

Brotas

Itirapina (chegada entre 22h e 0h)

*Dia 14/12*

Sem circulação

Dia 15/12

Rio Claro (partida por volta de 19h)

Santa Gertrudes

Cordeirópolis

Limeira

Americana (chegada entre 22h e 0h)

Dia 16/12

Americana (partida por volta de 19h)

Nova Odessa

Sumaré

Hortolândia

Campinas (chegada entre 22h e 0h)

Dia 17/12

Campinas (partida por volta de 19h)

Valinhos

Vinhedo

Louveira

Jundiaí (chegada entre 22h e 0h)

Dia 18/12

Estação Jundiaí (partida por volta de 19h)

Estação da Luz

Mogi das Cruzes (chegada entre 22h e 0h)

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. A Rumo está presente na 17ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 que reconhece as empresas que são referências em práticas ESG.