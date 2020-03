Tráfico de drogas: Homem é detido com cocaína e itens de preparo em Araras

Ramon Rossi

Em Araras, um homem foi preso pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas após os agentes descobrirem uma casa com cocaína e materiais para preparação e distribuição do material.

De acordo com informações, os PMs faziam ronda quando receberam denúncia de que o rapaz estaria com drogas numa casa no bairro Narciso Gomes e que outras pessoas estariam embalando os entorpecentes para venda.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais foram até o local e encontraram um homem em frente à residência. Ao avistar os agentes o indivíduo chegou a gritar: “moiô”. Na casa havia, ainda, dois menores, que tentaram jogar as drogas no vaso sanitário.

Foram encontrados R$ 171, 164 pinos grandes de cocaína, 1 balança de precisão, 1 peneira, 1 liquidificador, 1 prato com 0,031 gramas de cocaína, 2 celulares, além de milhares de embalagens vazias. Os suspeitos foram levados ao Pronto-Socorro do Hospital São Luiz para exames de corpo delito e, em seguida, levados ao Plantão da Central de Polícia Judiciária. O homem foi preso em flagrante e os menores foram liberados aos pais.