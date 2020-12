FÁBIO MUNHOZ – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O sorteio da edição deste ano Mega da Virada será realizado às 20h desta quinta-feira (31). Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode chegar a R$ 300 milhões.

Diferentemente dos sorteios semanais da Mega-Sena, a premiação da Mega da Virada não acumula.

Esta é a 12ª edição do concurso especial de fim de ano. Segundo a Caixa, somando todos os prêmios da Mega da Virada, o valor pago a 107 vencedores já atingiu a casa R$ 2,6 bilhões.

Das dez maiores premiações da Mega-Sena na história, oito foram da Mega da Virada.

As apostas podem ser feitas até às 17h desta quinta, tanto nas casas lotéricas, quanto pela internet ou por aplicativo de celular.



Veja algumas das dúvidas frequentes sobre o concurso:

Como jogar?

O volante de apostas da Mega-Sena contém 60 números. A aposta mínima é de seis dezenas. Porém, é possível marcar até 15 números –neste caso, o valor pago pelo apostador pelo bilhete será mais elevado. O grande vencedor é quem acertar os seis números sorteados.

O que é Surpresinha e Teimosinha?

Se você estiver sem ideia para escolher as dezenas que vai marcar, pode optar pela Surpresinha. Nesse recurso, o sistema seleciona automaticamente uma sequência. Caso você queira insistir nos números escolhidos, pode ativar a Teimosinha, que mantém a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

Onde jogar?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país. Quem não quiser sair de casa pode tentar a sorte pela internet, por meio do site Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa, que pode ser baixado gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Clientes de qualquer banco podem utilizar esses canais. Correntistas da Caixa podem apostar pelo site do banco.

Quanto custa a aposta?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. O valor vai aumentando conforme o número de dezenas escolhidas, chegando a até R$ 22,5 mil.

O preço da aposta é o mesmo pela internet?

Sim, não há diferença. Entretanto, quem preferir usar o site Loterias Online tem de gastar pelo menos R$ 30. Para isso, pode optar por sete jogos de seis números ou um de sete. Nos dois casos, o valor a ser pago será de R$ 31,50. O apostador pode diluir o pagamento em outras loterias oferecidas pelo site. E pela internet, a única forma de pagamento aceita é o cartão de crédito.

Como usar o aplicativo para jogar?

Baixe gratuitamente o aplicativo Loterias Caixa, disponível para os sistemas Android e iOS. Para usar o programa, é necessário ativar o mecanismo de localização do seu celular. Abra o aplicativo, faça o login ou cadastre-se e monte suas apostas. Assim como no site, é necessário atingir um valor mínimo de R$ 30 e o pagamento também é somente por cartão de crédito.

Como funcionam os bolões?

O bolão é um jogo feito em grupo, seja com amigos, parentes e colegas de trabalho ou com pessoas desconhecidas. Para jogar nesta modalidade, é preciso escolher os números, marcar a quantidade de cotas e registrar a aposta em uma casa lotérica. “Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente”, diz a Caixa.

Outra possibilidade é participar dos bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, é necessário informar a quantidade de cotas que deseja adquirir e, depois, guardar os comprovantes. “Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica”, explica o banco.

Até quando posso jogar na Mega da Virada?

Até as 17h de quinta-feira (31).

Que horas é o sorteio?

Às 20h desta quinta-feira (31). O sorteio será transmitido ao vivo pelas emissoras de televisão Globo, SBT, Record e RedeTV! Também será possível acompanhar pelas mídias sociais das loterias da Caixa (Facebook e YouTube).

O prêmio da Mega da Virada acumula?

Não. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será rateado entre os apostadores que acertaram cinco números, e assim sucessivamente, de acordo com as faixas de premiação. “Porém, devido ao aumento de apostas para tentar a chance no grande prêmio, tal fato nunca aconteceu, e até agora houve sempre pelo menos dois acertadores das seis dezenas”, diz a Caixa.

E se eu ganhar?

Se você ganhar, pode retirar o prêmio em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa. Se o valor for maior que R$ 1.903,98, o pagamento será feito somente na agência do banco. Será necessário apresentar documento de identidade oficial e original com foto, CPF e recibo da aposta premiada.

Para jogos feitos pela internet, é possível solicitar a transferência on-line, via Mercado Pago, de prêmios de até R$ 1.903,98. Quem for a uma lotérica deve apresentar o comprovante da aposta impresso, com código de barras, além de apresentar o código de resgate (com seis dígitos) que será gerado no site Loterias Caixa e vale por 24 horas. Outra opção é gerar um QR Code, que vale por uma hora. Nesse caso não é necessário imprimir.

Quem jogou pela internet e for receber o prêmio em uma agência deve acessar o portal Loterias Caixa, selecionar “agência” como local de pagamento , imprimir o comprovante e comparecer ao banco com documento oficial.

Com os R$ 300 milhões, o ganhador pode comprar uma frota com 5.273 Chevrolet Onix Joy, o modelo de entrada do carro mais vendido no país, que custa R$ 56.890. Para quem quiser ostentar, com o dinheiro total do prêmio também dá para comprar 94 Ferrari F8 Tributo, esportivo de luxo da marca italiana que no Brasil custa R$ 3.190.00.



Como jogar?

Pela internet

– Acesse o site Loterias Online Clique em “acessar”, no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha;

– Role a tela para baixo e clique no ícone “Mega da Virada”, do lado esquerdo;

– Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha;

– Quando acabar tudo, clique em “colocar no carrinho”, logo abaixo;

– Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção “ir para pagamento”, do lado direito Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra;

– Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em “minha conta”;

– Em seguida, em “apostas” e, depois, em “conferir apostas”. Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada.

Pelo aplicativo

– Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS;

– Após a introdução, faça login ou cadastre-se;

– Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em “aposte”;

– Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha;

– Quando acabar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas”, na parte de baixo da tela;

– Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia;

– Ao terminar, clique em “carrinho de apostas”;

– Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em “avançar para a forma de pagamento”;

– Informe os dados do cartão e clique em “apostar e autorizar cobrança”;

– Depois do sorteio, acesse o aplicativo;

– Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.