Stand-up ‘Made InTerior’ é atração nesta sexta-feira

Rio Claro recebe na noite desta sexta-feira (24), a partir das 20h, no teatro do Centro Cultural Roberto Palmari, o stand-up comedy ‘Made InTerior’, com os humoristas Daniel Reis, Cleandro Lima, Edegar Agostinho, Kilbert César e Renan Camargo.

Kilbert César, por exemplo, já dividiu palco com grandes nomes da comédia, foi campeão do Concurso de Humor Parque das Bandeiras (em Campinas) e terceiro lugar no Campeonato Itubaína de Humor (campeonato em nível nacional). Na televisão, participou do ‘Programa do Porchat’.

Além de ser uma boa opção para se divertir logo mais à noite, a entrada é apenas um quilo de ração para cães e gatos, em prol do Canil Municipal. Ou seja, você garante boas risadas e, ainda, ajuda a causa animal. A censura é 16 anos. Você não pode perder!