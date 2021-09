As forças de segurança do Estado de São Paulo contarão com um esquema especial de policiamento para as manifestações previstas para esta terça-feira (7), na Avenida Paulista e Vale do Anhangabaú. O efetivo será reforçado com cerca de 4 mil policiais militares a fim de proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação nos atos e a fluidez no trânsito.

Para isso, o patrulhamento será intensificado desde as primeiras horas do dia nos dois locais e também nas imediações das estações do Metrô. No restante da Capital e Estado, o policiamento preventivo e ostensivo também está preparado para garantir a segurança da população e atuar em possíveis outros atos.

Para garantir a segurança nas duas manifestações serão mobilizados PMs de batalhões territoriais e especializados, com apoio de 1.400 viaturas, seis caminhões blindados (“guardião”), três veículos lançador de água, 20 cães, 100 cavalos e seis drones. Participarão da operação equipes dos Comandos de Policiamento da Capital (CPC), de Trânsito (CPTran), de Choque (CPChq), do Corpo de Bombeiros (CCB), além do CavPM que apoiará com três helicópteros Águia.

Além disso, integrarão o esquema uma equipe de mediadores da PM – agentes que possuem cursos de gerenciamento de crises e terão o papel de facilitar a comunicação da Instituição com os manifestantes e vice-versa a fim de evitar confrontos, discussões e atos de violência. Esses policiais estarão vestindo um colete azul.

As ações serão monitoradas pelo sistema Olho de Águia, por meio de câmeras fixas, móveis, motolink e bodycams, e acompanhadas diretamente de uma sala de crise que será instalada no Centro de Operações da PM (Copom). As delegacias territoriais também estarão preparadas para atender a população e registrar celeremente todas as ocorrências, se necessário.