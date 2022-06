A Secretaria Municipal de Turismo de Rio Claro informou no final da tarde desta segunda-feira (6) que está cancelada a venda de vagas para estacionamento no local onde será realizado o desfile de escolas de samba no próximo dia 25.

O cancelamento foi necessário porque os shows do cantor Lucas Lucco e da dupla Guilherme e Santiago, que seriam realizados atrás do aeroporto municipal, no Jardim Itapuã, e não serão custeados com dinheiro público mas sim com patrocínio de empresas, foram transferidos para a Avenida Brasil. Em virtude disto, o local da Avenida Brasil será utilizado de forma diferente do que foi inicialmente previsto.

“A decisão de mudança do local dos shows foi tomada em razão do grande número de eventos, visando otimizar equipe, custos e espaço”, explica o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani. O desfile “Carnaval da Alegria” do próximo dia 25, organizado pela prefeitura e Uesca, está mantido. O objetivo é reforçar a tradição do carnaval rio-clarense.

As escolas de samba se apresentarão com abadás e um número reduzido de figurantes e manterão os setores que compõem a estrutura de uma escola de samba, como bateria, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, velha guarda, ala das baianas, ala das crianças e outras.